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Премьер Бельгии не счел панацеей втягивание ЕС в долги ради обороны - РИА Новости, 22.03.2024
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01:43 22.03.2024 (обновлено: 01:53 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/evrosoyuz-1934827689.html
Премьер Бельгии не счел панацеей втягивание ЕС в долги ради обороны
Премьер Бельгии не счел панацеей втягивание ЕС в долги ради обороны - РИА Новости, 22.03.2024
Премьер Бельгии не счел панацеей втягивание ЕС в долги ради обороны
Выпуск долговых обязательств ЕС для финансирования оборонной промышленности не является панацеей, заявил по итогам первого дня европейского саммита... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T01:43
2024-03-22T01:53
бельгия
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евросоюз
еврокомиссия
европейский инвестиционный банк
в мире
александр де кроо
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Выпуск долговых обязательств ЕС для финансирования оборонной промышленности не является панацеей, заявил по итогам первого дня европейского саммита премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис по прибытии на саммит ЕС заявил, что Европа могла бы выпускать еврооблигации специально для финансирования оборонных расходов. "Что касается облигаций, то они, рано или поздно, должны погашаться. Но большая часть наших оборонных бюджетов - это постоянные расходы. Могут ли европейские оборонные облигаций стать волшебным решением? Я технически не могу себе этого представить", - сказал бельгийский премьер по итогам первого дня европейской встречи в верхах. В то же время, он отметил, что это возможно в отдельных областях, таких, к примеру, как исследования и инновации в оборонной отрасли. Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе призвали увеличивать расходы на оборону, поручили Еврокомиссии к июню изучить варианты финансирования, а Европейскому инвестиционному банку - адаптировать свою политику кредитования оборонной промышленности.
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
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бельгия, греция, европа, евросоюз, еврокомиссия, европейский инвестиционный банк, в мире, александр де кроо
Бельгия, Греция, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский инвестиционный банк, В мире, Александр де Кроо
Премьер Бельгии не счел панацеей втягивание ЕС в долги ради обороны

Премьер Бельгии не счел панацеей втягивание ЕС в долги ради укрепления обороны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАлександр де Кроо
Александр де Кроо - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Александр де Кроо. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Выпуск долговых обязательств ЕС для финансирования оборонной промышленности не является панацеей, заявил по итогам первого дня европейского саммита премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис по прибытии на саммит ЕС заявил, что Европа могла бы выпускать еврооблигации специально для финансирования оборонных расходов.
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"Что касается облигаций, то они, рано или поздно, должны погашаться. Но большая часть наших оборонных бюджетов - это постоянные расходы. Могут ли европейские оборонные облигаций стать волшебным решением? Я технически не могу себе этого представить", - сказал бельгийский премьер по итогам первого дня европейской встречи в верхах.
В то же время, он отметил, что это возможно в отдельных областях, таких, к примеру, как исследования и инновации в оборонной отрасли.
Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе призвали увеличивать расходы на оборону, поручили Еврокомиссии к июню изучить варианты финансирования, а Европейскому инвестиционному банку - адаптировать свою политику кредитования оборонной промышленности.
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БельгияГрецияЕвропаЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейский инвестиционный банкВ миреАлександр де Кроо
 
 
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