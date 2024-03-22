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На саммите ЕС поручили к июню найти деньги на укрепление обороны - РИА Новости, 22.03.2024
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00:46 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/evrosoyuz-1934824047.html
На саммите ЕС поручили к июню найти деньги на укрепление обороны
На саммите ЕС поручили к июню найти деньги на укрепление обороны - РИА Новости, 22.03.2024
На саммите ЕС поручили к июню найти деньги на укрепление обороны
Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе призвали европейские страны увеличивать расходы на оборону, поручили Еврокомиссии изучить варианты финансирования и... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T00:46
2024-03-22T00:46
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе призвали европейские страны увеличивать расходы на оборону, поручили Еврокомиссии изучить варианты финансирования и представить соответствующий отчет к июню этого года, говорится в документе по итогам встречи в верхах. "Евросоюз стремится повысить свою общую оборонную готовность и возможности, чтобы соответствовать потребностям в контексте растущих угроз безопасности… Повышение оборонной готовности потребует дополнительных усилий от государств-членов, в частности… существенно увеличить расходы на оборону, вместе инвестировать лучше и быстрее", - указывается в документе. Там подчеркивается, что "Евросовет поручает Совету ЕС и Еврокомиссии изучить все варианты мобилизации финансирования и представить отчет к июню". "Кроме того, Европейскому инвестиционному банку предлагается адаптировать свою политику кредитования оборонной промышленности", - отметили лидеры по итогам встречи в верхах.
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
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в мире, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
На саммите ЕС поручили к июню найти деньги на укрепление обороны

Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии к июню найти деньги на укрепление обороны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе призвали европейские страны увеличивать расходы на оборону, поручили Еврокомиссии изучить варианты финансирования и представить соответствующий отчет к июню этого года, говорится в документе по итогам встречи в верхах.
"Евросоюз стремится повысить свою общую оборонную готовность и возможности, чтобы соответствовать потребностям в контексте растущих угроз безопасности… Повышение оборонной готовности потребует дополнительных усилий от государств-членов, в частности… существенно увеличить расходы на оборону, вместе инвестировать лучше и быстрее", - указывается в документе.
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Там подчеркивается, что "Евросовет поручает Совету ЕС и Еврокомиссии изучить все варианты мобилизации финансирования и представить отчет к июню".
"Кроме того, Европейскому инвестиционному банку предлагается адаптировать свою политику кредитования оборонной промышленности", - отметили лидеры по итогам встречи в верхах.
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