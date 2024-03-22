https://ria.ru/20240322/evrosoyuz-1934824047.html

На саммите ЕС поручили к июню найти деньги на укрепление обороны

На саммите ЕС поручили к июню найти деньги на укрепление обороны - РИА Новости, 22.03.2024

На саммите ЕС поручили к июню найти деньги на укрепление обороны

Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе призвали европейские страны увеличивать расходы на оборону, поручили Еврокомиссии изучить варианты финансирования и... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T00:46

2024-03-22T00:46

2024-03-22T00:46

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брюссель

евросоюз

еврокомиссия

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе призвали европейские страны увеличивать расходы на оборону, поручили Еврокомиссии изучить варианты финансирования и представить соответствующий отчет к июню этого года, говорится в документе по итогам встречи в верхах. "Евросоюз стремится повысить свою общую оборонную готовность и возможности, чтобы соответствовать потребностям в контексте растущих угроз безопасности… Повышение оборонной готовности потребует дополнительных усилий от государств-членов, в частности… существенно увеличить расходы на оборону, вместе инвестировать лучше и быстрее", - указывается в документе. Там подчеркивается, что "Евросовет поручает Совету ЕС и Еврокомиссии изучить все варианты мобилизации финансирования и представить отчет к июню". "Кроме того, Европейскому инвестиционному банку предлагается адаптировать свою политику кредитования оборонной промышленности", - отметили лидеры по итогам встречи в верхах.

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

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