https://ria.ru/20240322/evrosoyuz-1934821857.html
На саммите ЕС призвали Израиль воздержаться от наземной операции в Рафахе
На саммите ЕС призвали Израиль воздержаться от наземной операции в Рафахе - РИА Новости, 22.03.2024
На саммите ЕС призвали Израиль воздержаться от наземной операции в Рафахе
Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе призвали к продолжительной гуманитарной паузе, за которой должно последовать устойчивое прекращение огня, говорится в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T00:12
2024-03-22T00:12
2024-03-22T05:56
в мире
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евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе призвали к продолжительной гуманитарной паузе, за которой должно последовать устойчивое прекращение огня, говорится в итоговом документе встречи."Евросовет призывает к немедленной гуманитарной паузе, которая должна привести к устойчивому прекращению огня, безусловному освобождению всех заложников, поставкам гуманитарной помощи", — говорится в документе.В тексте также содержится призыв к Израилю "не проводить наземную операцию в Рафахе" на юге сектора Газа, куда вынуждены были выехать сотни тысяч жителей.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе займут более жесткую позицию по ситуации в секторе Газа и призовут Израиль прекратить препятствовать доставке продовольствия населению палестинского анклава.Евросовет также заявил о поддержке Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).На предыдущих саммитах ЕС призывал лишь к гуманитарным паузам в секторе Газа, но общеевропейской позиции о необходимости длительного перемирия достичь не удавалось. Однако, по словам европейских дипломатов, гибель более 30 тысяч жителей Газы, прежде всего, гражданских лиц, а также риск голода в анклаве, заставили страны изменить свою позицию.
https://ria.ru/20240321/izrail-1934763818.html
https://ria.ru/20240321/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, евросовет, брюссель, жозеп боррель
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, Евросовет, Брюссель, Жозеп Боррель
На саммите ЕС призвали Израиль воздержаться от наземной операции в Рафахе
Лидеры ЕС призвали Израиль воздержаться от проведения наземной операции в Рафахе