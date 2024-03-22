https://ria.ru/20240322/evorpa-1934869041.html

Лидеры ЕС ведут себя так, будто воюют с Россией, заявил Орбан

Лидеры ЕС ведут себя так, будто воюют с Россией, заявил Орбан - РИА Новости, 22.03.2024

Лидеры ЕС ведут себя так, будто воюют с Россией, заявил Орбан

Лидеры в Брюсселе так себя ведут, как будто сами воюют с РФ, в то время как Венгрия считает, что конфликт — это не матч, где обязательно надо выбирать сторону,... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T10:58

2024-03-22T10:58

2024-03-22T10:58

специальная военная операция на украине

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БУДАПЕШТ, 22 мар - РИА Новости. Лидеры в Брюсселе так себя ведут, как будто сами воюют с РФ, в то время как Венгрия считает, что конфликт — это не матч, где обязательно надо выбирать сторону, и предпочитает держать дистанцию, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе подчеркнул, что конфликт на Украине — "это не футбольный матч, где надо за кого-то болеть", поэтому Венгрия не является участником конфликта ни с той, ни с другой стороны. "Они ведут сражения между собой, а мы другая страна, другое сообщество, с другого рода интересами. Этого сохранения дистанции, необходимого для трезвой оценки, совершенно недостает здесь, в Брюсселе. Они на стороне Украины ведут свою войну против России. Мы не воюем с Россией, а они воюют", — сказал Орбан. По его словам, когда человек приезжает из Венгрии в Брюссель и говорит с политиками, он удивляется, потому что "здесь воинственная атмосфера, воинственная риторика, военная логика", а "лидеры говорят так, как будто они сами ведут войну с Россией", в то время как в Венгрии царит здравый смысл.

https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, брюссель, венгрия, россия, виктор орбан, евросоюз