https://ria.ru/20240322/evorpa-1934869041.html
Лидеры ЕС ведут себя так, будто воюют с Россией, заявил Орбан
Лидеры ЕС ведут себя так, будто воюют с Россией, заявил Орбан - РИА Новости, 22.03.2024
Лидеры ЕС ведут себя так, будто воюют с Россией, заявил Орбан
Лидеры в Брюсселе так себя ведут, как будто сами воюют с РФ, в то время как Венгрия считает, что конфликт — это не матч, где обязательно надо выбирать сторону,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T10:58
2024-03-22T10:58
2024-03-22T10:58
специальная военная операция на украине
в мире
брюссель
венгрия
россия
виктор орбан
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 22 мар - РИА Новости. Лидеры в Брюсселе так себя ведут, как будто сами воюют с РФ, в то время как Венгрия считает, что конфликт — это не матч, где обязательно надо выбирать сторону, и предпочитает держать дистанцию, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе подчеркнул, что конфликт на Украине — "это не футбольный матч, где надо за кого-то болеть", поэтому Венгрия не является участником конфликта ни с той, ни с другой стороны. "Они ведут сражения между собой, а мы другая страна, другое сообщество, с другого рода интересами. Этого сохранения дистанции, необходимого для трезвой оценки, совершенно недостает здесь, в Брюсселе. Они на стороне Украины ведут свою войну против России. Мы не воюем с Россией, а они воюют", — сказал Орбан. По его словам, когда человек приезжает из Венгрии в Брюссель и говорит с политиками, он удивляется, потому что "здесь воинственная атмосфера, воинственная риторика, военная логика", а "лидеры говорят так, как будто они сами ведут войну с Россией", в то время как в Венгрии царит здравый смысл.
https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html
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в мире, брюссель, венгрия, россия, виктор орбан, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Брюссель, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Евросоюз
Лидеры ЕС ведут себя так, будто воюют с Россией, заявил Орбан
Орбан: лидеры в Брюсселе говорят и ведут себя, будто уже сами воюют с Россией