https://ria.ru/20240322/estoniya-1934818784.html

На границе с Россией формируется государство-зомби

На границе с Россией формируется государство-зомби - РИА Новости, 22.03.2024

На границе с Россией формируется государство-зомби

В мировой некромантии произошло историческое пополнение: к стандартным живым мертвецам, или зомби, присоединился (вернее, присоединилась) целый премьер-министр... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T08:00

2024-03-22T08:00

2024-03-22T09:30

аналитика

россия

эстония

украина

кайя каллас

нато

евросоюз

вооруженные силы украины

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В мировой некромантии произошло историческое пополнение: к стандартным живым мертвецам, или зомби, присоединился (вернее, присоединилась) целый премьер-министр целой европейской страны, к тому же входящей в НАТО.Речь идет об Эстонии и ее премьер-министре Кае Каллас.Несмотря на вполне себе здоровый румянец, со вчерашнего дня госпожа Каллас представляет собой политический труп (вернее, политический зомби), после того как она объявила о повышении налогов ради накачки оборонного бюджета страны на фоне русофобской истерии.В интервью изданию EUobserver премьер Эстонии прямо заявила: "Я совершаю политическое самоубийство. Но выбора у меня нет".Ранее в суицидальных наклонностях госпожа Каллас замечена не была, что означает одно: где-то в высоких западных кабинетах пришли к выводу, что срок годности Каи Каллас подходит к концу и ей уже можно поручить что угодно, не заботясь о последствиях, — зомби сраму не имут.Следует отдать Кае Каллас должное: она буквально рыла землю, чтобы заслужить благоволение белых господ. Тут и снос памятников советским солдатам, освобождавшим Эстонию (за что ее в России заочно объявили в розыск), и репрессии в отношении русскоязычных, и полный карт-бланш для НАТО в части предоставления всей территории страны для военных баз и учений, и попрание свободы слова, и разрыв экономических связей с Россией, и старательное отыгрывание роли штатной боевой моськи, обвиняющей другие страны НАТО и ЕС в недостаточной помощи Украине.Дошло до того, что поверившая в свою незаменимость Каллас намекнула, что вместо французских солдат на Украину могут отправиться эстонские, и отказалась гарантировать, что эстонские военные не будут участвовать в конфликте: "Я не даю таких обещаний, потому что обстоятельства могут измениться".То есть Каллас чуть ли не ходила с завязанными глазами на руках по проволоке под куполом главного эстонского цирка, но, как водится, благодарность ее западных кураторов оказалась короткой, как пресс-конференции Байдена.Не так давно в НАТО шла ожесточенная подковерная дискуссия по поводу нового генсека альянса, и Каллас уже мысленно видела себя в роли грозной эстонской громовержицы, отправляющей евролегионы покорять варварскую Россию. Раскрасневшись, эстонская премьерша трясла кулачками: "Страны НАТО должны установить контроль над Москвой и насильно переписать менталитет граждан России, чтобы от русских больше никогда не исходила угроза". Но натовские кукловоды поглядели-поглядели, поняли, что с головушкой у тетушки не очень, и от греха ее кандидатуру отклонили.Не понимая, чем любимая жена не устроила господина, Кая Каллас бросилась превращать Эстонию в форпост Запада на границе с Россией. Это было весело: стартовали лихорадочные закупки оружия и техники, начали строиться эстонские линии Мажино и Маннергейма, а всех застройщиков теперь будут принуждать обустраивать бомбоубежища во всех новых зданиях площадью от 1200 квадратных метров.По словам Каллас, нужно срочно готовиться к тому, что после завершения конфликта на Украине русские солдаты первым делом вторгнутся в Прибалтику, спрашивая у местных: "Далеко ли до Таллина?"Но линии обороны от России сами себя не построят и на все антироссийские авантюры нужны денежки. А вот с этим вышла загогулина.Падение всех экономических показателей Эстонии продолжается уже шестой квартал подряд — и такого масштабного экономического спада в Эстонии не было со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Выход из единого энергокольца и отказ от российских энергоносителей привели к резкому росту стоимости электричества и отопления, что по цепочке ударило по всей экономике. На глазах стагнирует транспортная отрасль. Инфляция в Эстонии выросла до самых высоких показателей в ЕС, госрасходы растут, а объем розничных продаж и общий объем потребления сокращаются. Экспорт в текущем году по сравнению с прошлым упал на 11 процентов, а импорт — на 13. Многие базовые продукты подорожали в два раза всего за год.Мало того, Каллас инициировала увеличение финансовой поддержки ВСУ до трех процентов ВВП страны (это плюс к цели в три процента ВВП на военные расходы). Как-то вдруг осознав, что русофобия имеет свою конкретную цену, выраженную в количестве караваев хлеба и литров молока на твоем столе, рядовые эстонцы начали роптать.Согласно данным последнего опроса социологической службы Norsta, отставку Каи Каллас с поста премьер-министра поддерживает 71 процент жителей Эстонии.Но их проблема заключается в том, что отправка Каллас в отставку ничего не изменит.Гордые эстонцы сейчас уверены, что они являются передним краем борьбы с Россией, и их приятно освежает уверенность в том, что за их спиной стоит несокрушимая мощь и непреходящая солидарность НАТО и ЕС.Но они не понимают, что на большой шахматной доске нет незаменимых фигур, кроме одной, и для гипотетической победы над Россией Запад принесет Эстонию и эстонцев в жертву так же легко, как и любую другую пешку. Главное, чтобы они верили, что делают ходы самостоятельно.Если у страны премьер-министр зомби — это плохо, но если зомби является вся страна — это путь к неминуемой национальной катастрофе.

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https://ria.ru/20240321/kallas-1934693040.html

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аналитика, россия, эстония, украина, кайя каллас, нато, евросоюз, вооруженные силы украины