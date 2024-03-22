https://ria.ru/20240322/eksport-1934874840.html
Платформа "Мой экспорт" будет оформлять цифровую экспертизу
Платформа "Мой экспорт" будет оформлять цифровую экспертизу - РИА Новости, 22.03.2024
Платформа "Мой экспорт" будет оформлять цифровую экспертизу
Сервис по выдаче сертификата происхождения товаров на платформе "Мой экспорт" с 28 марта 2024 года дополняется возможностью пройти экспертизу происхождения... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T11:25
2024-03-22T11:25
2024-03-22T11:26
россия
торгово-промышленная палата рф
российский экспортный центр (рэц)
экономика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сервис по выдаче сертификата происхождения товаров на платформе "Мой экспорт" с 28 марта 2024 года дополняется возможностью пройти экспертизу происхождения товара в цифровом формате, предоставляя еще больше возможностей для эффективного ведения международного бизнеса, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Теперь посредством сервиса пользователи платформы "Мой экспорт" смогут заключить с уполномоченной ТПП или экспертной организацией договор в электронной форме на проведение экспертизы страны происхождения товара, направить все необходимые документы и сведения для цифровой экспертизы без необходимости их представления на бумажных носителях", - говорится в сообщении.Кроме того, в случае дополнительного запроса документов, пользователи смогут видеть комментарии эксперта, оплачивать услуги оформления акта экспертизы и сертификата о происхождении товара, а также получать в личный кабинет в электронной форме акт экспертизы страны происхождения товара и использовать сведения о нем для дальнейшего оформления сертификата посредством сервиса."Важно! Если вы действуете от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, то подписание в сервисе заявления и документов после 28 марта 2024 года возможно после наделения вас руководителем организации соответствующими полномочиями на право подписи в сервисе", - уточняет РЭЦ.Как на платформе "Мой экспорт" сформировать доверенность на право подписи в сервисе, можно узнать с помощью инструкции на сайте.Сертификат о происхождении товара является важным документом, подтверждающим принадлежность товара к определенной стране, где он был произведен или получил наиболее значимую переработку.Наличие сертификата происхождения товара может быть обязательным требованием в экспортных контрактах или правилах страны ввоза. В соответствии с международными торговыми соглашениями, предоставление на таможне сертификата о происхождении товара может существенно снизить размер таможенных пошлин или даже полностью освободить от уплаты налогов.В РЭЦ напомнили, что российские экспортеры могут уже сейчас подавать заявку в электронной форме на оформление сертификата о происхождении товара через платформу "Мой экспорт".Услуга стала доступна в конце 2022 года. С момента запуска сервиса через платформу "Мой экспорт" было оформлено более 20 тысяч сертификатов."Присоединяйтесь к нашим пользователям и оформляйте разрешительные документы через сервисы платформы "Мой экспорт"! Вопросы по работе сервиса по получению сертификата происхождения товаров можно задавать в Telegram-боте или в чат-боте на платформе "Мой экспорт", - заключили в РЭЦ.
https://ria.ru/20240321/eksport-1934625573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, торгово-промышленная палата рф, российский экспортный центр (рэц), экономика
Россия, Торгово-промышленная палата РФ, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сервис по выдаче сертификата происхождения товаров на платформе "Мой экспорт" с 28 марта 2024 года дополняется возможностью пройти экспертизу происхождения товара в цифровом формате, предоставляя еще больше возможностей для эффективного ведения международного бизнеса, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
«
"Теперь посредством сервиса пользователи платформы "Мой экспорт" смогут заключить с уполномоченной ТПП
или экспертной организацией договор в электронной форме на проведение экспертизы страны происхождения товара, направить все необходимые документы и сведения для цифровой экспертизы без необходимости их представления на бумажных носителях", - говорится в сообщении.
Кроме того, в случае дополнительного запроса документов, пользователи смогут видеть комментарии эксперта, оплачивать услуги оформления акта экспертизы и сертификата о происхождении товара, а также получать в личный кабинет в электронной форме акт экспертизы страны происхождения товара и использовать сведения о нем для дальнейшего оформления сертификата посредством сервиса.
«
"Важно! Если вы действуете от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, то подписание в сервисе заявления и документов после 28 марта 2024 года возможно после наделения вас руководителем организации соответствующими полномочиями на право подписи в сервисе", - уточняет РЭЦ.
Как на платформе "Мой экспорт" сформировать доверенность на право подписи в сервисе, можно узнать с помощью инструкции на сайте.
Сертификат о происхождении товара является важным документом, подтверждающим принадлежность товара к определенной стране, где он был произведен или получил наиболее значимую переработку.
Платформа "Мой экспорт" повышает эффективность экспортных операций
Наличие сертификата происхождения товара может быть обязательным требованием в экспортных контрактах или правилах страны ввоза. В соответствии с международными торговыми соглашениями, предоставление на таможне сертификата о происхождении товара может существенно снизить размер таможенных пошлин или даже полностью освободить от уплаты налогов.
В РЭЦ напомнили, что российские экспортеры могут уже сейчас подавать заявку в электронной форме на оформление сертификата о происхождении товара через платформу "Мой экспорт".
Услуга стала доступна в конце 2022 года. С момента запуска сервиса через платформу "Мой экспорт" было оформлено более 20 тысяч сертификатов.
"Присоединяйтесь к нашим пользователям и оформляйте разрешительные документы через сервисы платформы "Мой экспорт"! Вопросы по работе сервиса по получению сертификата происхождения товаров можно задавать в Telegram-боте или в чат-боте на платформе "Мой экспорт", - заключили в РЭЦ.