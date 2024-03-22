https://ria.ru/20240322/eksport-1934874840.html

Платформа "Мой экспорт" будет оформлять цифровую экспертизу

Платформа "Мой экспорт" будет оформлять цифровую экспертизу - РИА Новости, 22.03.2024

Платформа "Мой экспорт" будет оформлять цифровую экспертизу

Сервис по выдаче сертификата происхождения товаров на платформе "Мой экспорт" с 28 марта 2024 года дополняется возможностью пройти экспертизу происхождения... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T11:25

2024-03-22T11:25

2024-03-22T11:26

россия

торгово-промышленная палата рф

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сервис по выдаче сертификата происхождения товаров на платформе "Мой экспорт" с 28 марта 2024 года дополняется возможностью пройти экспертизу происхождения товара в цифровом формате, предоставляя еще больше возможностей для эффективного ведения международного бизнеса, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Теперь посредством сервиса пользователи платформы "Мой экспорт" смогут заключить с уполномоченной ТПП или экспертной организацией договор в электронной форме на проведение экспертизы страны происхождения товара, направить все необходимые документы и сведения для цифровой экспертизы без необходимости их представления на бумажных носителях", - говорится в сообщении.Кроме того, в случае дополнительного запроса документов, пользователи смогут видеть комментарии эксперта, оплачивать услуги оформления акта экспертизы и сертификата о происхождении товара, а также получать в личный кабинет в электронной форме акт экспертизы страны происхождения товара и использовать сведения о нем для дальнейшего оформления сертификата посредством сервиса."Важно! Если вы действуете от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, то подписание в сервисе заявления и документов после 28 марта 2024 года возможно после наделения вас руководителем организации соответствующими полномочиями на право подписи в сервисе", - уточняет РЭЦ.Как на платформе "Мой экспорт" сформировать доверенность на право подписи в сервисе, можно узнать с помощью инструкции на сайте.Сертификат о происхождении товара является важным документом, подтверждающим принадлежность товара к определенной стране, где он был произведен или получил наиболее значимую переработку.Наличие сертификата происхождения товара может быть обязательным требованием в экспортных контрактах или правилах страны ввоза. В соответствии с международными торговыми соглашениями, предоставление на таможне сертификата о происхождении товара может существенно снизить размер таможенных пошлин или даже полностью освободить от уплаты налогов.В РЭЦ напомнили, что российские экспортеры могут уже сейчас подавать заявку в электронной форме на оформление сертификата о происхождении товара через платформу "Мой экспорт".Услуга стала доступна в конце 2022 года. С момента запуска сервиса через платформу "Мой экспорт" было оформлено более 20 тысяч сертификатов."Присоединяйтесь к нашим пользователям и оформляйте разрешительные документы через сервисы платформы "Мой экспорт"! Вопросы по работе сервиса по получению сертификата происхождения товаров можно задавать в Telegram-боте или в чат-боте на платформе "Мой экспорт", - заключили в РЭЦ.

https://ria.ru/20240321/eksport-1934625573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, торгово-промышленная палата рф, российский экспортный центр (рэц), экономика