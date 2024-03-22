https://ria.ru/20240322/egipet-1934882699.html

Посольство России выяснит причину смерти россиянки в Шарм-эш-Шейхе

Посольство России выяснит причину смерти россиянки в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 22.03.2024

Посольство России выяснит причину смерти россиянки в Шарм-эш-Шейхе

Посольство РФ в Каире тесно контактирует с властями египетского Шарм-эш-Шейха в связи со смертью россиянки, отдыхавшей на курорте, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T12:22

2024-03-22T12:22

2024-03-22T13:11

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КАИР, 20 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Каире тесно контактирует с властями египетского Шарм-эш-Шейха в связи со смертью россиянки, отдыхавшей на курорте, заявили РИА Новости в российской дипмиссии. "Посольство находится в тесном контакте с местными властями. Они заявили, что смерть наступила по естественным причинам. Ожидаем окончательного вердикта", - сообщили в российском посольстве. В дипмиссии подчеркнули, что предприняли все надлежащие меры для того, чтобы подготовить тело к отправке в Россию. Ранее ряд Telegram-каналов написали, что туристка из российского города Салават, отдыхавшая в одном из отелей Шарм-эш-Шейха, скончалась после лечения в приотельной клинике. Сообщалось, что в последний день отдыха у нее резко подскочила температура, однако госпитализации в государственную больницу удалось добиться не сразу, россиянка умерла в реанимации.

https://ria.ru/20231129/rossiyanka-1912555131.html

https://ria.ru/20240112/proisshestviya-1920972867.html

россия

шарм-эш-шейх

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