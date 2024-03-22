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Посольство России выяснит причину смерти россиянки в Шарм-эш-Шейхе
Посольство России выяснит причину смерти россиянки в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 22.03.2024
Посольство России выяснит причину смерти россиянки в Шарм-эш-Шейхе
Посольство РФ в Каире тесно контактирует с властями египетского Шарм-эш-Шейха в связи со смертью россиянки, отдыхавшей на курорте, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:22
2024-03-22T12:22
2024-03-22T13:11
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КАИР, 20 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Каире тесно контактирует с властями египетского Шарм-эш-Шейха в связи со смертью россиянки, отдыхавшей на курорте, заявили РИА Новости в российской дипмиссии. "Посольство находится в тесном контакте с местными властями. Они заявили, что смерть наступила по естественным причинам. Ожидаем окончательного вердикта", - сообщили в российском посольстве. В дипмиссии подчеркнули, что предприняли все надлежащие меры для того, чтобы подготовить тело к отправке в Россию. Ранее ряд Telegram-каналов написали, что туристка из российского города Салават, отдыхавшая в одном из отелей Шарм-эш-Шейха, скончалась после лечения в приотельной клинике. Сообщалось, что в последний день отдыха у нее резко подскочила температура, однако госпитализации в государственную больницу удалось добиться не сразу, россиянка умерла в реанимации.
https://ria.ru/20231129/rossiyanka-1912555131.html
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в мире, россия, шарм-эш-шейх, каир (город)
В мире, Россия, Шарм-эш-Шейх, Каир (город)
Посольство России выяснит причину смерти россиянки в Шарм-эш-Шейхе
Посольство России контактирует с властями Шарм-эш-Шейха из-за смерти россиянки
КАИР, 20 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Каире тесно контактирует с властями египетского Шарм-эш-Шейха в связи со смертью россиянки, отдыхавшей на курорте, заявили РИА Новости в российской дипмиссии.
«
"Посольство находится в тесном контакте с местными властями. Они заявили, что смерть наступила по естественным причинам. Ожидаем окончательного вердикта", - сообщили в российском посольстве.
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В дипмиссии подчеркнули, что предприняли все надлежащие меры для того, чтобы подготовить тело к отправке в Россию.
Ранее ряд Telegram-каналов написали, что туристка из российского города Салават, отдыхавшая в одном из отелей Шарм-эш-Шейха, скончалась после лечения в приотельной клинике. Сообщалось, что в последний день отдыха у нее резко подскочила температура, однако госпитализации в государственную больницу удалось добиться не сразу, россиянка умерла в реанимации.
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