https://ria.ru/20240322/dvizheniepervykh-1934907336.html

"Движение первых" запустило просветительскую платформу для воспитателей

"Движение первых" запустило просветительскую платформу для воспитателей - РИА Новости, 22.03.2024

"Движение первых" запустило просветительскую платформу для воспитателей

Общероссийское движение детей и молодежи "Движение первых" в пятницу запустило методический портал для воспитателей, сообщили в пресс-службе организации. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T13:02

2024-03-22T13:02

2024-03-22T13:28

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Общероссийское движение детей и молодежи "Движение первых" в пятницу запустило методический портал для воспитателей, сообщили в пресс-службе организации. "Заработал новый методический портал "Движения первых", адресованный всем, кто заинтересован в вопросах воспитания. Сайт "Методист.рф" создан для информационной и методической поддержки широкого круга педагогов и наставников, а также вожатых и родителей. Ресурс содержит все необходимые пособия для работы в детско-взрослом коллективе: 12 методических пособий и 12 аналитических материалов", - говорится в сообщении. Отмечается, что на портале публикуются актуальные исследования по проблемным вопросам воспитания и социализации детей, которые проводятся совместно "Движением первых" и Российской академией образования. "Профессиональному росту будет способствовать и новый всероссийский методический портал, который станет единой точкой входа для исследователей и практиков, а также тех, кто интересуется педагогическими технологиями "Движения первых" и вопросами воспитания в широком смысле. Портал будет расти и развиваться вместе с нашим сообществом наставников и станет для каждого взрослого участника движения надежным подспорьем", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правления "Движения первых" Наталию Мандрову. Уточняется, что новый информационно-образовательный ресурс также содержит полную библиотеку книг для работы в детско-взрослых коллективах и свободного чтения детей и молодежи, примерные планы деятельности первичного отделения "Движения первых" и практико-ориентированные воспитательные технологии.

https://ria.ru/20240213/zakonoproekt-1927179949.html

https://ria.ru/20240213/nastavnik-1927160857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, российская академия образования, социальный навигатор, сн_образование