Рейтинг@Mail.ru
"Движение первых" запустило просветительскую платформу для воспитателей - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 22.03.2024 (обновлено: 13:28 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/dvizheniepervykh-1934907336.html
"Движение первых" запустило просветительскую платформу для воспитателей
"Движение первых" запустило просветительскую платформу для воспитателей - РИА Новости, 22.03.2024
"Движение первых" запустило просветительскую платформу для воспитателей
Общероссийское движение детей и молодежи "Движение первых" в пятницу запустило методический портал для воспитателей, сообщили в пресс-службе организации. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:02
2024-03-22T13:28
общество
российская академия образования
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926608472_0:84:3135:1847_1920x0_80_0_0_8da34050457822e81f41ddc5534bd2ff.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Общероссийское движение детей и молодежи "Движение первых" в пятницу запустило методический портал для воспитателей, сообщили в пресс-службе организации. "Заработал новый методический портал "Движения первых", адресованный всем, кто заинтересован в вопросах воспитания. Сайт "Методист.рф" создан для информационной и методической поддержки широкого круга педагогов и наставников, а также вожатых и родителей. Ресурс содержит все необходимые пособия для работы в детско-взрослом коллективе: 12 методических пособий и 12 аналитических материалов", - говорится в сообщении. Отмечается, что на портале публикуются актуальные исследования по проблемным вопросам воспитания и социализации детей, которые проводятся совместно "Движением первых" и Российской академией образования. "Профессиональному росту будет способствовать и новый всероссийский методический портал, который станет единой точкой входа для исследователей и практиков, а также тех, кто интересуется педагогическими технологиями "Движения первых" и вопросами воспитания в широком смысле. Портал будет расти и развиваться вместе с нашим сообществом наставников и станет для каждого взрослого участника движения надежным подспорьем", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правления "Движения первых" Наталию Мандрову. Уточняется, что новый информационно-образовательный ресурс также содержит полную библиотеку книг для работы в детско-взрослых коллективах и свободного чтения детей и молодежи, примерные планы деятельности первичного отделения "Движения первых" и практико-ориентированные воспитательные технологии.
https://ria.ru/20240213/zakonoproekt-1927179949.html
https://ria.ru/20240213/nastavnik-1927160857.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926608472_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_35e1e0f00a8d67d416452fecb3caa0fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, российская академия образования, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Российская академия образования, Социальный навигатор, СН_Образование
"Движение первых" запустило просветительскую платформу для воспитателей

"Движение первых" запустило методический портал для воспитателей

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДвижение первых
Движение первых - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Движение первых. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Общероссийское движение детей и молодежи "Движение первых" в пятницу запустило методический портал для воспитателей, сообщили в пресс-службе организации.
«
"Заработал новый методический портал "Движения первых", адресованный всем, кто заинтересован в вопросах воспитания. Сайт "Методист.рф" создан для информационной и методической поддержки широкого круга педагогов и наставников, а также вожатых и родителей. Ресурс содержит все необходимые пособия для работы в детско-взрослом коллективе: 12 методических пособий и 12 аналитических материалов", - говорится в сообщении.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
В Госдуму на этой неделе могут внести законопроект о надбавках наставникам
13 февраля, 19:49
Отмечается, что на портале публикуются актуальные исследования по проблемным вопросам воспитания и социализации детей, которые проводятся совместно "Движением первых" и Российской академией образования.
"Профессиональному росту будет способствовать и новый всероссийский методический портал, который станет единой точкой входа для исследователей и практиков, а также тех, кто интересуется педагогическими технологиями "Движения первых" и вопросами воспитания в широком смысле. Портал будет расти и развиваться вместе с нашим сообществом наставников и станет для каждого взрослого участника движения надежным подспорьем", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правления "Движения первых" Наталию Мандрову.
Уточняется, что новый информационно-образовательный ресурс также содержит полную библиотеку книг для работы в детско-взрослых коллективах и свободного чтения детей и молодежи, примерные планы деятельности первичного отделения "Движения первых" и практико-ориентированные воспитательные технологии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Путин поручил подготовить идеи по повышению престижа педагога и наставника
13 февраля, 18:30
 
ОбществоРоссийская академия образованияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала