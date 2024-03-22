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Около "Крокус Сити Холла" затруднено движение машин в обе стороны

Около "Крокус Сити Холла" затруднено движение машин в обе стороны - РИА Новости, 22.03.2024

Около "Крокус Сити Холла" затруднено движение машин в обе стороны

Движение автомобилей в обе стороны затруднено в районе 66-67-го километра МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T20:58

2024-03-22T20:58

2024-03-22T21:39

крокус сити холл

департамент транспорта г. москвы

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Движение автомобилей в обе стороны затруднено в районе 66-67-го километра МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар."В районе 65-67 километра МКАД затруднено движение машин в обе стороны. Выбирайте альтернативные пути объезда", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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крокус сити холл, департамент транспорта г. москвы, происшествия