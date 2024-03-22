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Около "Крокус Сити Холла" затруднено движение машин в обе стороны
Около "Крокус Сити Холла" затруднено движение машин в обе стороны - РИА Новости, 22.03.2024
Около "Крокус Сити Холла" затруднено движение машин в обе стороны
Движение автомобилей в обе стороны затруднено в районе 66-67-го километра МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T20:58
2024-03-22T20:58
2024-03-22T21:39
крокус сити холл
департамент транспорта г. москвы
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Движение автомобилей в обе стороны затруднено в районе 66-67-го километра МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар."В районе 65-67 километра МКАД затруднено движение машин в обе стороны. Выбирайте альтернативные пути объезда", - говорится в сообщении.
РИА Новости
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Перекрытая дорога и люди возле "Крокуса"
люди дорога
2024-03-22T20:58
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крокус сити холл, департамент транспорта г. москвы, происшествия
Крокус Сити Холл, Департамент транспорта г. Москвы, Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия
Около "Крокус Сити Холла" затруднено движение машин в обе стороны
Дептранс: около "Крокус Сити Холла" затруднено движение машин в обе стороны