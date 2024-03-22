https://ria.ru/20240322/dtp-1934837756.html

В Кузбассе первокурсник за рулем спровоцировал ДТП

В Кузбассе первокурсник за рулем спровоцировал ДТП - РИА Новости, 22.03.2024

В Кузбассе первокурсник за рулем спровоцировал ДТП

Водитель "Лада Приора" в Новокузнецке спровоцировал аварию, в результате автомобиль разорвало на две части, погибла студентка-первокурсница, еще трое человек... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T06:47

2024-03-22T06:47

2024-03-22T10:20

происшествия

россия

новокузнецк

кемеровская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934861061_0:67:679:449_1920x0_80_0_0_80ecb05cc9ff7646fa4344c4da28e5b5.jpg

КЕМЕРОВО, 22 мар – РИА Новости. Водитель "Лада Приора" в Новокузнецке спровоцировал аварию, в результате автомобиль разорвало на две части, погибла студентка-первокурсница, еще трое человек травмированы, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. Сигнал о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на Ильинском шоссе поступил 21 марта около 20.00 (16.00 мск). Водитель автомобиля "Лада Приора", двигаясь в направлении Новоильинского района, наехал на опору уличного освещения. В результате удара его машину разорвало на две части. На место незамедлительно были направлены экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. "Сотрудники полиции установили, что 18-летний водитель "Лады" двигался с существенным превышением скорости (около 90 километров в час), не учел дорожные и погодные условия, вследствие чего наехал колесом на выбоину, не справился с управлением и съехал с дороги, а затем врезался в столб. На момент ДТП в автомобиле находились четыре человека, студенты-первокурсники одного из образовательных учреждений. В результате автоаварии от полученных травм на месте происшествия погибла 18-летняя девушка. Кроме того, тяжкие травмы получили два пассажира – 18-летний мужчина и 19-летняя девушка. Также травмирован и сам водитель", – сообщает ведомство. Пострадавшие госпитализированы. Полицейские выяснили, что водитель имеет стаж управления менее года. За это время он дважды привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима. У мужчины отобраны образцы крови для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначена комплексная автотехническая экспертиза. "Следователем УМВД России по г. Новокузнецку возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", которая предусматривает до 5 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240322/dtp-1934827029.html

https://ria.ru/20240321/avariya-1934785109.html

россия

новокузнецк

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, новокузнецк, кемеровская область