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В Кузбассе первокурсник за рулем спровоцировал ДТП - РИА Новости, 22.03.2024
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06:47 22.03.2024 (обновлено: 10:20 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/dtp-1934837756.html
В Кузбассе первокурсник за рулем спровоцировал ДТП
В Кузбассе первокурсник за рулем спровоцировал ДТП - РИА Новости, 22.03.2024
В Кузбассе первокурсник за рулем спровоцировал ДТП
Водитель "Лада Приора" в Новокузнецке спровоцировал аварию, в результате автомобиль разорвало на две части, погибла студентка-первокурсница, еще трое человек... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T06:47
2024-03-22T10:20
происшествия
россия
новокузнецк
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 22 мар – РИА Новости. Водитель "Лада Приора" в Новокузнецке спровоцировал аварию, в результате автомобиль разорвало на две части, погибла студентка-первокурсница, еще трое человек травмированы, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. Сигнал о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на Ильинском шоссе поступил 21 марта около 20.00 (16.00 мск). Водитель автомобиля "Лада Приора", двигаясь в направлении Новоильинского района, наехал на опору уличного освещения. В результате удара его машину разорвало на две части. На место незамедлительно были направлены экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. "Сотрудники полиции установили, что 18-летний водитель "Лады" двигался с существенным превышением скорости (около 90 километров в час), не учел дорожные и погодные условия, вследствие чего наехал колесом на выбоину, не справился с управлением и съехал с дороги, а затем врезался в столб. На момент ДТП в автомобиле находились четыре человека, студенты-первокурсники одного из образовательных учреждений. В результате автоаварии от полученных травм на месте происшествия погибла 18-летняя девушка. Кроме того, тяжкие травмы получили два пассажира – 18-летний мужчина и 19-летняя девушка. Также травмирован и сам водитель", – сообщает ведомство. Пострадавшие госпитализированы. Полицейские выяснили, что водитель имеет стаж управления менее года. За это время он дважды привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима. У мужчины отобраны образцы крови для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначена комплексная автотехническая экспертиза. "Следователем УМВД России по г. Новокузнецку возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", которая предусматривает до 5 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240322/dtp-1934827029.html
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происшествия, россия, новокузнецк, кемеровская область
Происшествия, Россия, Новокузнецк, Кемеровская область
В Кузбассе первокурсник за рулем спровоцировал ДТП

МВД: в Кузбассе первокурсник за рулем спровоцировал ДТП, погибла студентка

© Фото : ГУВД Кемеровской областиМесто ДТП, где водитель "Лада Приора" спровоцировал аварию в Новокузнецке. 22 марта 2024
Место ДТП, где водитель Лада Приора спровоцировал аварию в Новокузнецке. 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : ГУВД Кемеровской области
Место ДТП, где водитель "Лада Приора" спровоцировал аварию в Новокузнецке. 22 марта 2024
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КЕМЕРОВО, 22 мар – РИА Новости. Водитель "Лада Приора" в Новокузнецке спровоцировал аварию, в результате автомобиль разорвало на две части, погибла студентка-первокурсница, еще трое человек травмированы, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Сигнал о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на Ильинском шоссе поступил 21 марта около 20.00 (16.00 мск). Водитель автомобиля "Лада Приора", двигаясь в направлении Новоильинского района, наехал на опору уличного освещения. В результате удара его машину разорвало на две части. На место незамедлительно были направлены экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
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"Сотрудники полиции установили, что 18-летний водитель "Лады" двигался с существенным превышением скорости (около 90 километров в час), не учел дорожные и погодные условия, вследствие чего наехал колесом на выбоину, не справился с управлением и съехал с дороги, а затем врезался в столб. На момент ДТП в автомобиле находились четыре человека, студенты-первокурсники одного из образовательных учреждений. В результате автоаварии от полученных травм на месте происшествия погибла 18-летняя девушка. Кроме того, тяжкие травмы получили два пассажира – 18-летний мужчина и 19-летняя девушка. Также травмирован и сам водитель", – сообщает ведомство.
Пострадавшие госпитализированы.
Полицейские выяснили, что водитель имеет стаж управления менее года. За это время он дважды привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима. У мужчины отобраны образцы крови для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Для установления всех обстоятельств произошедшего назначена комплексная автотехническая экспертиза.
"Следователем УМВД России по г. Новокузнецку возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", которая предусматривает до 5 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.
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