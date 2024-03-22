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Над Донецком и Макеевкой обезвредили более 70 украинских дронов за сутки - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:53 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/drony-1934923298.html
Над Донецком и Макеевкой обезвредили более 70 украинских дронов за сутки
Над Донецком и Макеевкой обезвредили более 70 украинских дронов за сутки - РИА Новости, 22.03.2024
Над Донецком и Макеевкой обезвредили более 70 украинских дронов за сутки
Спецслужбы за минувшие сутки обезвредили 73 украинских беспилотных летательных аппарата над Донецком и Макеевкой, сообщает в пятницу штаб обороны ДНР в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:53
2024-03-22T13:53
специальная военная операция на украине
безопасность
макеевка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Спецслужбы за минувшие сутки обезвредили 73 украинских беспилотных летательных аппарата над Донецком и Макеевкой, сообщает в пятницу штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой обнаружены и подавлены 73 украинских беспилотника", - говорится в сообщении ведомства. В четверг сообщалось, что за сутки обезврежено 80 беспилотников над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, макеевка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Донецком и Макеевкой обезвредили более 70 украинских дронов за сутки

Штаб ДНР: 73 украинских дрона обезвредили над Донецком и Макеевкой за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Спецслужбы за минувшие сутки обезвредили 73 украинских беспилотных летательных аппарата над Донецком и Макеевкой, сообщает в пятницу штаб обороны ДНР в Telegram-канале.
"Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой обнаружены и подавлены 73 украинских беспилотника", - говорится в сообщении ведомства.
В четверг сообщалось, что за сутки обезврежено 80 беспилотников над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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