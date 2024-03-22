https://ria.ru/20240322/drony-1934923298.html

Над Донецком и Макеевкой обезвредили более 70 украинских дронов за сутки

Над Донецком и Макеевкой обезвредили более 70 украинских дронов за сутки - РИА Новости, 22.03.2024

Над Донецком и Макеевкой обезвредили более 70 украинских дронов за сутки

Спецслужбы за минувшие сутки обезвредили 73 украинских беспилотных летательных аппарата над Донецком и Макеевкой, сообщает в пятницу штаб обороны ДНР в... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T13:53

2024-03-22T13:53

2024-03-22T13:53

специальная военная операция на украине

безопасность

макеевка

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Спецслужбы за минувшие сутки обезвредили 73 украинских беспилотных летательных аппарата над Донецком и Макеевкой, сообщает в пятницу штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой обнаружены и подавлены 73 украинских беспилотника", - говорится в сообщении ведомства. В четверг сообщалось, что за сутки обезврежено 80 беспилотников над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецкая народная республика

россия

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Ольга Фомченкова

безопасность, макеевка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф