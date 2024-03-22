https://ria.ru/20240322/drony-1934923298.html
Над Донецком и Макеевкой обезвредили более 70 украинских дронов за сутки
Над Донецком и Макеевкой обезвредили более 70 украинских дронов за сутки - РИА Новости, 22.03.2024
Над Донецком и Макеевкой обезвредили более 70 украинских дронов за сутки
Спецслужбы за минувшие сутки обезвредили 73 украинских беспилотных летательных аппарата над Донецком и Макеевкой, сообщает в пятницу штаб обороны ДНР в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:53
2024-03-22T13:53
2024-03-22T13:53
специальная военная операция на украине
безопасность
макеевка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg
ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Спецслужбы за минувшие сутки обезвредили 73 украинских беспилотных летательных аппарата над Донецком и Макеевкой, сообщает в пятницу штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой обнаружены и подавлены 73 украинских беспилотника", - говорится в сообщении ведомства. В четверг сообщалось, что за сутки обезврежено 80 беспилотников над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
макеевка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_215:44:2887:2048_1920x0_80_0_0_f2154e1a0c9cf4cc634715f79dbdbd50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, макеевка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Донецком и Макеевкой обезвредили более 70 украинских дронов за сутки
Штаб ДНР: 73 украинских дрона обезвредили над Донецком и Макеевкой за сутки