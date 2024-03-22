https://ria.ru/20240322/drg-1934906536.html

В Кремле прокомментировали попытки ДРГ прорваться в Белгородскую область

В Кремле прокомментировали попытки ДРГ прорваться в Белгородскую область - РИА Новости, 22.03.2024

В Кремле прокомментировали попытки ДРГ прорваться в Белгородскую область

Большинство попыток вторжения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию Белгородской области были купированы еще на приближении к границам, заявил... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T13:00

2024-03-22T13:00

2024-03-22T13:08

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Большинство попыток вторжения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию Белгородской области были купированы еще на приближении к границам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Там у нас нет оккупированных территорий. Если вы расслышали заявление Министерства обороны, все эти попытки вторжения диверсионных групп, подавляющее большинство из них было купировано еще на траектории приближения к нашей государственной границе, поэтому там, конечно, об этом речи не идет. А наши новые регионы – да, там еще надо, собственно, выходить на границы, надо освобождать территорию, отодвигать врага с тем, чтобы обезопасить наших граждан. Чем, собственно говоря, наши герои военные и занимаются", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, имел ли он в виду под оккупированными киевским режимом территориями только четыре новых региона, или еще подразумевалась приграничная территория России, например, Белгородский и Курский регионы.Ранее Песков в интервью сайту "Аргументы и факты" заявил, что "у нас появились четыре новых субъекта федерации. И для нас главное - обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом".

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

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Ольга Фомченкова

белгородская область, безопасность, украина, дмитрий песков