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В Кремле прокомментировали попытки ДРГ прорваться в Белгородскую область - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:00 22.03.2024 (обновлено: 13:08 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/drg-1934906536.html
В Кремле прокомментировали попытки ДРГ прорваться в Белгородскую область
В Кремле прокомментировали попытки ДРГ прорваться в Белгородскую область - РИА Новости, 22.03.2024
В Кремле прокомментировали попытки ДРГ прорваться в Белгородскую область
Большинство попыток вторжения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию Белгородской области были купированы еще на приближении к границам, заявил... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:00
2024-03-22T13:08
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Большинство попыток вторжения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию Белгородской области были купированы еще на приближении к границам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Там у нас нет оккупированных территорий. Если вы расслышали заявление Министерства обороны, все эти попытки вторжения диверсионных групп, подавляющее большинство из них было купировано еще на траектории приближения к нашей государственной границе, поэтому там, конечно, об этом речи не идет. А наши новые регионы – да, там еще надо, собственно, выходить на границы, надо освобождать территорию, отодвигать врага с тем, чтобы обезопасить наших граждан. Чем, собственно говоря, наши герои военные и занимаются", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, имел ли он в виду под оккупированными киевским режимом территориями только четыре новых региона, или еще подразумевалась приграничная территория России, например, Белгородский и Курский регионы.Ранее Песков в интервью сайту "Аргументы и факты" заявил, что "у нас появились четыре новых субъекта федерации. И для нас главное - обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом".
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белгородская область, безопасность, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Украина, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали попытки ДРГ прорваться в Белгородскую область

Песков: большинство попыток вторжения ДРГ купировали на приближении к границам

© Минобороны РоссииКадр видео уничтожения украинских ДРГ и бронетехники в приграничном районе Белгородской области в районе Козинки
Кадр видео уничтожения украинских ДРГ и бронетехники в приграничном районе Белгородской области в районе Козинки
© Минобороны России
Кадр видео уничтожения украинских ДРГ и бронетехники в приграничном районе Белгородской области в районе Козинки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Большинство попыток вторжения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию Белгородской области были купированы еще на приближении к границам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Там у нас нет оккупированных территорий. Если вы расслышали заявление Министерства обороны, все эти попытки вторжения диверсионных групп, подавляющее большинство из них было купировано еще на траектории приближения к нашей государственной границе, поэтому там, конечно, об этом речи не идет. А наши новые регионы – да, там еще надо, собственно, выходить на границы, надо освобождать территорию, отодвигать врага с тем, чтобы обезопасить наших граждан. Чем, собственно говоря, наши герои военные и занимаются", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, имел ли он в виду под оккупированными киевским режимом территориями только четыре новых региона, или еще подразумевалась приграничная территория России, например, Белгородский и Курский регионы.
Ранее Песков в интервью сайту "Аргументы и факты" заявил, что "у нас появились четыре новых субъекта федерации. И для нас главное - обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом".
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБезопасностьУкраинаДмитрий Песков
 
 
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