https://ria.ru/20240322/drg-1934906536.html
В Кремле прокомментировали попытки ДРГ прорваться в Белгородскую область
В Кремле прокомментировали попытки ДРГ прорваться в Белгородскую область - РИА Новости, 22.03.2024
В Кремле прокомментировали попытки ДРГ прорваться в Белгородскую область
Большинство попыток вторжения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию Белгородской области были купированы еще на приближении к границам, заявил... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:00
2024-03-22T13:00
2024-03-22T13:08
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
украина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933480164_136:0:1063:521_1920x0_80_0_0_1e09f263d1bb43d5b003f2c10613a785.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Большинство попыток вторжения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию Белгородской области были купированы еще на приближении к границам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Там у нас нет оккупированных территорий. Если вы расслышали заявление Министерства обороны, все эти попытки вторжения диверсионных групп, подавляющее большинство из них было купировано еще на траектории приближения к нашей государственной границе, поэтому там, конечно, об этом речи не идет. А наши новые регионы – да, там еще надо, собственно, выходить на границы, надо освобождать территорию, отодвигать врага с тем, чтобы обезопасить наших граждан. Чем, собственно говоря, наши герои военные и занимаются", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, имел ли он в виду под оккупированными киевским режимом территориями только четыре новых региона, или еще подразумевалась приграничная территория России, например, Белгородский и Курский регионы.Ранее Песков в интервью сайту "Аргументы и факты" заявил, что "у нас появились четыре новых субъекта федерации. И для нас главное - обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом".
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html
белгородская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933480164_243:0:956:535_1920x0_80_0_0_9f402a322f1ba88057bf6bde587368ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, безопасность, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Украина, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали попытки ДРГ прорваться в Белгородскую область
Песков: большинство попыток вторжения ДРГ купировали на приближении к границам
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Большинство попыток вторжения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию Белгородской области были купированы еще на приближении к границам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Там у нас нет оккупированных территорий. Если вы расслышали заявление Министерства обороны, все эти попытки вторжения диверсионных групп, подавляющее большинство из них было купировано еще на траектории приближения к нашей государственной границе, поэтому там, конечно, об этом речи не идет. А наши новые регионы – да, там еще надо, собственно, выходить на границы, надо освобождать территорию, отодвигать врага с тем, чтобы обезопасить наших граждан. Чем, собственно говоря, наши герои военные и занимаются", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, имел ли он в виду под оккупированными киевским режимом территориями только четыре новых региона, или еще подразумевалась приграничная территория России, например, Белгородский и Курский регионы.
Ранее Песков в интервью сайту "Аргументы и факты" заявил, что "у нас появились четыре новых субъекта федерации. И для нас главное - обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом".
Россия накажет предателей