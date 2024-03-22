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Рогов рассказал о последствиях вывода из строя Днепрогэс - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 22.03.2024 (обновлено: 17:11 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/dneproges-1934981105.html
Рогов рассказал о последствиях вывода из строя Днепрогэс
Рогов рассказал о последствиях вывода из строя Днепрогэс - РИА Новости, 22.03.2024
Рогов рассказал о последствиях вывода из строя Днепрогэс
Вывод из строя Днепрогэс в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье лишил Украину мощного источника энергии, заявил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:31
2024-03-22T17:11
специальная военная операция на украине
запорожье
россия
украина
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Вывод из строя Днепрогэс в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье лишил Украину мощного источника энергии, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов РФ Владимир Рогов. Вооруженные силы РФ в пятницу нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Украинские власти заявили, что это был самый мощный удар по энергосистеме страны. Директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что Днепровская гидроэлектростанция остановила работу, повреждения на станции очень серьезные. "Режим Зеленского лишился мощного источника энергии на подконтрольных ему территориях. Это мощность без малого 1600 мегаватт. Днепрогэс самая мощная гидроэлектростанция, которая входила в единую энергетическую систему и обеспечивала более 10% суточного распределения электроэнергии, выполняя роль "пикового регулятора"", - сказал Рогов. По его словам, прекращение работы ДнепрГЭС станет большой потерей для Украины. "Теперь отключений будет намного больше и чаще. Это будет сказываться на производстве военной продукции и техники, а также бизнесе украинских олигархов Виктора Пинчука и Рината Ахметова, которые владеют многими энергетическими предприятиями и спонсируют ВСУ", - добаивл Рогов. Днепрогэс – крупнейшая гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. Построена в советское время. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240322/udar-1934870822.html
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934880492.html
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запорожье, россия, украина, владимир рогов, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, Украина, Владимир Рогов, В мире
Рогов рассказал о последствиях вывода из строя Днепрогэс

Рогов: вывод из строя Днепрогэс лишил Украину мощного источника энергии

© Кадр видео из соцсетейКадры пожара после ударов по ДнепроГЭС
Кадры пожара после ударов по ДнепроГЭС
© Кадр видео из соцсетей
Кадры пожара после ударов по ДнепроГЭС
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Вывод из строя Днепрогэс в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье лишил Украину мощного источника энергии, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов РФ Владимир Рогов.
Вооруженные силы РФ в пятницу нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Украинские власти заявили, что это был самый мощный удар по энергосистеме страны. Директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что Днепровская гидроэлектростанция остановила работу, повреждения на станции очень серьезные.
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"Режим Зеленского лишился мощного источника энергии на подконтрольных ему территориях. Это мощность без малого 1600 мегаватт. Днепрогэс самая мощная гидроэлектростанция, которая входила в единую энергетическую систему и обеспечивала более 10% суточного распределения электроэнергии, выполняя роль "пикового регулятора"", - сказал Рогов.
По его словам, прекращение работы ДнепрГЭС станет большой потерей для Украины.
«
"Теперь отключений будет намного больше и чаще. Это будет сказываться на производстве военной продукции и техники, а также бизнесе украинских олигархов Виктора Пинчука и Рината Ахметова, которые владеют многими энергетическими предприятиями и спонсируют ВСУ", - добаивл Рогов.
Днепрогэс – крупнейшая гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. Построена в советское время.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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