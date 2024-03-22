https://ria.ru/20240322/dneproges-1934937757.html

Эксперт оценил влияние массированного удара на энергосистему Украины

Эксперт оценил влияние массированного удара на энергосистему Украины - РИА Новости, 22.03.2024

Эксперт оценил влияние массированного удара на энергосистему Украины

Удары по ДнепроГЭС и по Харьковской электростанции сильно повлияли на работу украинской энергосистемы, но последствия пока оценить сложно, прокомментировал РИА... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:35

2024-03-22T14:35

2024-03-22T14:36

в мире

запорожье

хмельницкий (город)

винницкая область

игорь юшков

фонд национальной энергетической безопасности

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Удары по ДнепроГЭС и по Харьковской электростанции сильно повлияли на работу украинской энергосистемы, но последствия пока оценить сложно, прокомментировал РИА Новости аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Два взрыва прозвучали на ДнепроГЭС в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье утром в пятницу. По предварительным данным, один взрыв произошел в машинном зале ДнепроГЭС-2, второй - на железнодорожных путях на гребне плотины. Сама плотина не пострадала. Кроме того, украинские СМИ сообщили в пятницу о "самой масштабной" за последнее время атаке по энергосистеме страны. Взрывы были слышны в Ивано-Франсковской, Хмельницкой, Винницкой областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов. "Мы видим массовую атаку, насколько она крупнейшая - сказать сложно", - отметил эксперт. Он напомнил, что предыдущие волны ударов в основном наносились по объектам сетевого хозяйства. "Удар по ДнепроГЭС и еще Харьковской электростанции сильно повлиял на работу украинской энергосистемы", - полагает Юшков. Пока, по словам эксперта, очевидны "целенаправленные попытки лишить электроэнергии прифронтовую зону". "Это важно. Один из эффектов, который был мгновенно зафиксирован, - пропал доступ к интернету в ряде регионов Украины. Посмотрим, что будет дальше", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934872948.html

https://ria.ru/20240322/energosistema-1934863897.html

запорожье

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в мире, запорожье, хмельницкий (город), винницкая область, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности