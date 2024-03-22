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Эксперт оценил влияние массированного удара на энергосистему Украины - РИА Новости, 22.03.2024
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14:35 22.03.2024 (обновлено: 14:36 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/dneproges-1934937757.html
Эксперт оценил влияние массированного удара на энергосистему Украины
Эксперт оценил влияние массированного удара на энергосистему Украины - РИА Новости, 22.03.2024
Эксперт оценил влияние массированного удара на энергосистему Украины
Удары по ДнепроГЭС и по Харьковской электростанции сильно повлияли на работу украинской энергосистемы, но последствия пока оценить сложно, прокомментировал РИА... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:35
2024-03-22T14:36
в мире
запорожье
хмельницкий (город)
винницкая область
игорь юшков
фонд национальной энергетической безопасности
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Удары по ДнепроГЭС и по Харьковской электростанции сильно повлияли на работу украинской энергосистемы, но последствия пока оценить сложно, прокомментировал РИА Новости аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Два взрыва прозвучали на ДнепроГЭС в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье утром в пятницу. По предварительным данным, один взрыв произошел в машинном зале ДнепроГЭС-2, второй - на железнодорожных путях на гребне плотины. Сама плотина не пострадала. Кроме того, украинские СМИ сообщили в пятницу о "самой масштабной" за последнее время атаке по энергосистеме страны. Взрывы были слышны в Ивано-Франсковской, Хмельницкой, Винницкой областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов. "Мы видим массовую атаку, насколько она крупнейшая - сказать сложно", - отметил эксперт. Он напомнил, что предыдущие волны ударов в основном наносились по объектам сетевого хозяйства. "Удар по ДнепроГЭС и еще Харьковской электростанции сильно повлиял на работу украинской энергосистемы", - полагает Юшков. Пока, по словам эксперта, очевидны "целенаправленные попытки лишить электроэнергии прифронтовую зону". "Это важно. Один из эффектов, который был мгновенно зафиксирован, - пропал доступ к интернету в ряде регионов Украины. Посмотрим, что будет дальше", - отметил эксперт.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934872948.html
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в мире, запорожье, хмельницкий (город), винницкая область, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности
В мире, Запорожье, Хмельницкий (город), Винницкая область, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности
Эксперт оценил влияние массированного удара на энергосистему Украины

Эксперт: удары по ДнепроГЭС и Харьковской станции повлияли на энергосистему

© Фото : соцсетиПожар после удара по ДнепроГЭС
Пожар после удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : соцсети
Пожар после удара по ДнепроГЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Удары по ДнепроГЭС и по Харьковской электростанции сильно повлияли на работу украинской энергосистемы, но последствия пока оценить сложно, прокомментировал РИА Новости аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Два взрыва прозвучали на ДнепроГЭС в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье утром в пятницу. По предварительным данным, один взрыв произошел в машинном зале ДнепроГЭС-2, второй - на железнодорожных путях на гребне плотины. Сама плотина не пострадала. Кроме того, украинские СМИ сообщили в пятницу о "самой масштабной" за последнее время атаке по энергосистеме страны. Взрывы были слышны в Ивано-Франсковской, Хмельницкой, Винницкой областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов.
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"Мы видим массовую атаку, насколько она крупнейшая - сказать сложно", - отметил эксперт.
Он напомнил, что предыдущие волны ударов в основном наносились по объектам сетевого хозяйства. "Удар по ДнепроГЭС и еще Харьковской электростанции сильно повлиял на работу украинской энергосистемы", - полагает Юшков.
Пока, по словам эксперта, очевидны "целенаправленные попытки лишить электроэнергии прифронтовую зону". "Это важно. Один из эффектов, который был мгновенно зафиксирован, - пропал доступ к интернету в ряде регионов Украины. Посмотрим, что будет дальше", - отметил эксперт.
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В миреЗапорожьеХмельницкий (город)Винницкая областьИгорь ЮшковФонд национальной энергетической безопасности
 
 
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