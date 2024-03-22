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ДнепроГЭС остановила работу - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 22.03.2024 (обновлено: 13:54 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/dneproges-1934908545.html
ДнепроГЭС остановила работу
ДнепроГЭС остановила работу - РИА Новости, 22.03.2024
ДнепроГЭС остановила работу
Днепровская гидроэлектростанция остановила работу, она серьезно повреждена, заявил директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире украинского телемарафона. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:07
2024-03-22T13:54
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Днепровская гидроэлектростанция остановила работу, она серьезно повреждена, заявил директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире украинского телемарафона."Много попаданий ракет в машинный зал ГЭС-2. То есть на сегодняшний день ни одна ни другая станция не работают (ДнепроГЭС состоит из двух станций: ГЭС-1 и ГЭС-2. — Прим. ред.)", — сказал он.На месте находятся специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пожар локализован, но задымление мешает точно оценить масштаб повреждений, добавил глава компании.Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. Национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях в шести областях и на подконтрольной Киеву части ДНР.По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, ударам подверглись некоторые ТЭС, серьезно повреждено оборудование. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кривом Роге, Кировограде, Хмельницком, Днепропетровске, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях.Депутат харьковского облсовета Алексей Скорик сообщил, что по региону пришлось 17 ударов, все ракеты были нацелены исключительно на объекты энергетической инфраструктуры. Он добавил, что Харьков находится в режиме блэкаута, в городе не работает метро и наземный электротранспорт, нарушено водоснабжение.По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, который ссылается на данные своих коллег из других регионов Украины, под ракетные удары попали военные аэродромы Коломыя в Ивано-Франковской области, Озерное под Житомиром и Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором ВСУ готовятся принять F-16. Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934872948.html
https://ria.ru/20240322/peskov-1934884975.html
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Специальная военная операция на Украине
ДнепроГЭС остановила работу

Глава Укргидроэнерго: ДнепроГЭС остановила работу из-за серьёзных повреждений

© Фото : соцсетиПожар после удара по ДнепроГЭС
Пожар после удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : соцсети
Пожар после удара по ДнепроГЭС
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Днепровская гидроэлектростанция остановила работу, она серьезно повреждена, заявил директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире украинского телемарафона.
"Много попаданий ракет в машинный зал ГЭС-2. То есть на сегодняшний день ни одна ни другая станция не работают (ДнепроГЭС состоит из двух станций: ГЭС-1 и ГЭС-2. — Прим. ред.)", — сказал он.
Пожар после удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Украина не восстановится после поражения энергосистемы
11:14
На месте находятся специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пожар локализован, но задымление мешает точно оценить масштаб повреждений, добавил глава компании.
Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. Национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях в шести областях и на подконтрольной Киеву части ДНР.
По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, ударам подверглись некоторые ТЭС, серьезно повреждено оборудование. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кривом Роге, Кировограде, Хмельницком, Днепропетровске, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Россия сейчас находится в состоянии войны, заявил Песков
11:59
Депутат харьковского облсовета Алексей Скорик сообщил, что по региону пришлось 17 ударов, все ракеты были нацелены исключительно на объекты энергетической инфраструктуры. Он добавил, что Харьков находится в режиме блэкаута, в городе не работает метро и наземный электротранспорт, нарушено водоснабжение.
По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, который ссылается на данные своих коллег из других регионов Украины, под ракетные удары попали военные аэродромы Коломыя в Ивано-Франковской области, Озерное под Житомиром и Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором ВСУ готовятся принять F-16.
Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
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