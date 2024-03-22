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Эксперт рассказала, сколько россиян больны диабетом и ожирением

Эксперт рассказала, сколько россиян больны диабетом и ожирением - РИА Новости, 22.03.2024

Эксперт рассказала, сколько россиян больны диабетом и ожирением

Около 5 миллионов человек в России не знают о том, что у них есть сахарный диабет второго типа, а 50 миллионов россиян - больны ожирением, сообщила директор... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:00

2024-03-22T14:00

2024-03-22T14:00

общество

россия

наталья мокрышева

российская академия наук

здоровье - общество

диабет

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Около 5 миллионов человек в России не знают о том, что у них есть сахарный диабет второго типа, а 50 миллионов россиян - больны ожирением, сообщила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева. "Конечно же, ожирение и диабет идут бок о бок и они составляют предрасполагающую субстанцию для развития и того, и другого, и сахарный диабет у россиян имеется и зафиксирован уже более чем у пяти миллионов пациентов. Еще столько же даже не знают о том, что у них есть сахарный диабет второго типа. Ожирение по последним подсчетам - это практически 50 миллионов человек. Это огромная цифра", - сказала Мокрышева в ходе заседания Научного совета Российской академии наук (РАН) "Науки о жизни". По ее словам, 95% пациентов с ожирением получили заболевания из-за дисбаланса "между тем, что мы потребляем и тем, как мы расходуем свою энергию". Она пояснила, что ожирение - это результат не столько предрасположенностей и болезней, сколько образа жизни. Эксперт также подчеркнула, что среди россиян крайне низкая доля тех, кто занимается физической активностью, которая "способствует и предрасполагает к долгой и здоровой жизни".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, наталья мокрышева, российская академия наук, здоровье - общество, диабет