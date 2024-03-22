https://ria.ru/20240322/deti-1934938720.html
Первая группа детей из Белгородской области отправилась в Пензу
Первая группа детей из Белгородской области отправилась в Пензу - РИА Новости, 22.03.2024
Первая группа детей из Белгородской области отправилась в Пензу
В Пензу отправилась первая группа детей с обстреливаемых территорий Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:37
2024-03-22T14:37
2024-03-22T14:38
общество
белгородская область
пенза
россия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907235845_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_86321fd00139c1ad80ca3697ac722a36.jpg
БЕЛГОРОД, 22 мар - РИА Новости. В Пензу отправилась первая группа детей с обстреливаемых территорий Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее Гладков сообщал, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, принять на отдых детей из области предложили более десяти регионов РФ. Пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. "Сегодня проводили первую группу наших детей в Пензу. На отдых в детские оздоровительные лагеря отправились мальчишки и девчонки из Грайворонского и Шебекинского городских округов, Белгородского района, а также города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он отметил, что для детей и сопровождающих, среди которых медики, педагоги, представители регионального министерства образования, был выделен отдельный железнодорожный состав. Группа обеспечена полноценным горячим питанием. "Я надеюсь, что ребята как следует отдохнут, наберутся сил и впечатлений, узнают много нового и, конечно, найдут себе новых друзей. Огромное спасибо Пензенской области и лично (губернатору Пензенской области - ред.) Олегу Владимировичу Мельниченко за очень важную помощь", - подчеркнул Гладков.
https://ria.ru/20240322/belgorod-1934853381.html
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
белгородская область
пенза
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907235845_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_c1237239a8aa55209b249343ee2c8499.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, пенза, россия, вячеслав гладков
Общество, Белгородская область, Пенза, Россия, Вячеслав Гладков
Первая группа детей из Белгородской области отправилась в Пензу
Гладков: первая группа детей из Белгородской области отправилась в Пензу