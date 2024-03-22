https://ria.ru/20240322/dannye-1934958234.html

СМИ: в США летчик передал секретные фото антиправительственной группировке

СМИ: в США летчик передал секретные фото антиправительственной группировке - РИА Новости, 22.03.2024

СМИ: в США летчик передал секретные фото антиправительственной группировке

Бывший американский летчик предположительно распространил секретные фото членам антиправительственной группы по Discord, заявил портал Axios со ссылкой на... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T15:32

2024-03-22T15:32

2024-03-22T15:39

в мире

сша

фбр

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934961078_0:238:3071:1965_1920x0_80_0_0_51dfef26a9d1d1b3319e92cc8fc53a1d.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Бывший американский летчик предположительно распространил секретные фото членам антиправительственной группы по Discord, заявил портал Axios со ссылкой на письменное заключение ФБР, опубликованное в ноябре 2022 года. "Двадцативосьмилетний теперь уже бывший летчик Джейсон Грей поделился изображением, которое, возможно, было засекречено, которое он вероятно получил благодаря доступу к разведывательным данным Агентства национальной безопасности, когда он находился на Аляске", - отмечает портал со ссылкой на данные следователей. Согласно порталу, Грей признался им, что создал страницу в Facebook* для сторонников американской сети ультраправых антиправительственных движений "Бугало Бойз", сторонники которого утверждают, что "планируют или стремятся подстрекать" вторую гражданскую войну или революцию в США. Отмечается, что министерство обороны и Агентство национальной безопасности немедленно ограничили доступ Грея к секретным данным, как только стали известны обвинения против него. По данным портала, Грею не было предъявлено никаких обвинений в утечке секретных документов, а опубликованное им фото, как полагают, не получило такого широкого распространения. Следователи отметили, что им поделились еще семь человек, не всех из которых следователи опознали на момент выхода письменного заключения ФБР. В доме пилота были также проведены обыски. "Следователи обнаружили (во время обысков — ред.) на его личных устройствах сотни изображений, демонстрирующих сексуальное насилие над детьми, и позже он признал себя виновным в распространении детской порнографии", — заявил портал. Отмечается, что Грея приговорили к 60 месяцам тюремного заключения за распространение детской порнографии в ноябре 2023 года. Ранее сообщалось, что фигурант дела об утечке документов Пентагона Джек Тейшейра признал вину и согласился на тюремный срок в 16 лет. Как отмечается в судебном документе, Тейшейра "понимает и соглашается", что прокурор будет просить суд отправить его в тюрьму на 200 месяцев (немногим больше 16,5 лет). Военнослужащий ВВС Нацгвардии США Тейшейра был задержан по делу об утечке документов 13 апреля. По данным Washington Post, он начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240320/tsru-1934315683.html

https://ria.ru/20231213/utechka-1915592095.html

https://ria.ru/20230606/shpionazh-1876459313.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, фбр, министерство обороны сша