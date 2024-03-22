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СМИ: в США летчик передал секретные фото антиправительственной группировке - РИА Новости, 22.03.2024
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15:32 22.03.2024 (обновлено: 15:39 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/dannye-1934958234.html
СМИ: в США летчик передал секретные фото антиправительственной группировке
СМИ: в США летчик передал секретные фото антиправительственной группировке - РИА Новости, 22.03.2024
СМИ: в США летчик передал секретные фото антиправительственной группировке
Бывший американский летчик предположительно распространил секретные фото членам антиправительственной группы по Discord, заявил портал Axios со ссылкой на... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:32
2024-03-22T15:39
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Бывший американский летчик предположительно распространил секретные фото членам антиправительственной группы по Discord, заявил портал Axios со ссылкой на письменное заключение ФБР, опубликованное в ноябре 2022 года. "Двадцативосьмилетний теперь уже бывший летчик Джейсон Грей поделился изображением, которое, возможно, было засекречено, которое он вероятно получил благодаря доступу к разведывательным данным Агентства национальной безопасности, когда он находился на Аляске", - отмечает портал со ссылкой на данные следователей. Согласно порталу, Грей признался им, что создал страницу в Facebook* для сторонников американской сети ультраправых антиправительственных движений "Бугало Бойз", сторонники которого утверждают, что "планируют или стремятся подстрекать" вторую гражданскую войну или революцию в США. Отмечается, что министерство обороны и Агентство национальной безопасности немедленно ограничили доступ Грея к секретным данным, как только стали известны обвинения против него. По данным портала, Грею не было предъявлено никаких обвинений в утечке секретных документов, а опубликованное им фото, как полагают, не получило такого широкого распространения. Следователи отметили, что им поделились еще семь человек, не всех из которых следователи опознали на момент выхода письменного заключения ФБР. В доме пилота были также проведены обыски. "Следователи обнаружили (во время обысков — ред.) на его личных устройствах сотни изображений, демонстрирующих сексуальное насилие над детьми, и позже он признал себя виновным в распространении детской порнографии", — заявил портал. Отмечается, что Грея приговорили к 60 месяцам тюремного заключения за распространение детской порнографии в ноябре 2023 года. Ранее сообщалось, что фигурант дела об утечке документов Пентагона Джек Тейшейра признал вину и согласился на тюремный срок в 16 лет. Как отмечается в судебном документе, Тейшейра "понимает и соглашается", что прокурор будет просить суд отправить его в тюрьму на 200 месяцев (немногим больше 16,5 лет). Военнослужащий ВВС Нацгвардии США Тейшейра был задержан по делу об утечке документов 13 апреля. По данным Washington Post, он начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240320/tsru-1934315683.html
https://ria.ru/20231213/utechka-1915592095.html
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в мире, сша, фбр, министерство обороны сша
В мире, США, ФБР, Министерство обороны США
СМИ: в США летчик передал секретные фото антиправительственной группировке

Axios: ФБР признало, что летчик Грей передал секретные фото в группе на Discord

© AFP 2024 / JEFF KOWALSKYУчастники группировки Boogaloo Bois
Участники группировки Boogaloo Bois - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AFP 2024 / JEFF KOWALSKY
Участники группировки Boogaloo Bois. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Бывший американский летчик предположительно распространил секретные фото членам антиправительственной группы по Discord, заявил портал Axios со ссылкой на письменное заключение ФБР, опубликованное в ноябре 2022 года.
"Двадцативосьмилетний теперь уже бывший летчик Джейсон Грей поделился изображением, которое, возможно, было засекречено, которое он вероятно получил благодаря доступу к разведывательным данным Агентства национальной безопасности, когда он находился на Аляске", - отмечает портал со ссылкой на данные следователей.
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Согласно порталу, Грей признался им, что создал страницу в Facebook* для сторонников американской сети ультраправых антиправительственных движений "Бугало Бойз", сторонники которого утверждают, что "планируют или стремятся подстрекать" вторую гражданскую войну или революцию в США. Отмечается, что министерство обороны и Агентство национальной безопасности немедленно ограничили доступ Грея к секретным данным, как только стали известны обвинения против него.
По данным портала, Грею не было предъявлено никаких обвинений в утечке секретных документов, а опубликованное им фото, как полагают, не получило такого широкого распространения. Следователи отметили, что им поделились еще семь человек, не всех из которых следователи опознали на момент выхода письменного заключения ФБР. В доме пилота были также проведены обыски.
"Следователи обнаружили (во время обысков — ред.) на его личных устройствах сотни изображений, демонстрирующих сексуальное насилие над детьми, и позже он признал себя виновным в распространении детской порнографии", — заявил портал.
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Отмечается, что Грея приговорили к 60 месяцам тюремного заключения за распространение детской порнографии в ноябре 2023 года.
Ранее сообщалось, что фигурант дела об утечке документов Пентагона Джек Тейшейра признал вину и согласился на тюремный срок в 16 лет. Как отмечается в судебном документе, Тейшейра "понимает и соглашается", что прокурор будет просить суд отправить его в тюрьму на 200 месяцев (немногим больше 16,5 лет).
Военнослужащий ВВС Нацгвардии США Тейшейра был задержан по делу об утечке документов 13 апреля. По данным Washington Post, он начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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