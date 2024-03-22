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В Орловской области отменили все культурно-массовые мероприятия на выходные - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:33 22.03.2024 (обновлено: 22:40 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/chp-1935077233.html
В Орловской области отменили все культурно-массовые мероприятия на выходные
В Орловской области отменили все культурно-массовые мероприятия на выходные - РИА Новости, 22.03.2024
В Орловской области отменили все культурно-массовые мероприятия на выходные
Все культурно-массовые мероприятия в Орловской области в связи с трагедией в здании "Крокус сити холла" в выходные отменены, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:33
2024-03-22T22:40
теракт в "крокус сити холле"
орловская область
крокус
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Все культурно-массовые мероприятия в Орловской области в связи с трагедией в здании "Крокус сити холла" в выходные отменены, сообщил губернатор региона Андрей Клычков."На фоне сложившейся ситуацией принял решение об отмене на территории Орловской области в эти выходные всех культурно-массовых мероприятий. Прошу жителей региона отнестись с пониманием к данной мере", - написал Клычков в своем Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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РИА Новости
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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
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орловская область, крокус, происшествия, видео
Теракт в "Крокус Сити Холле", Орловская область, Крокус, Происшествия
В Орловской области отменили все культурно-массовые мероприятия на выходные
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Все культурно-массовые мероприятия в Орловской области в связи с трагедией в здании "Крокус сити холла" в выходные отменены, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
2024-03-22T22:33
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В Орловской области отменили все культурно-массовые мероприятия на выходные

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМашины скорой помощи и бронеавтомобиль Росгвардии у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Машины скорой помощи и бронеавтомобиль Росгвардии у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Все культурно-массовые мероприятия в Орловской области в связи с трагедией в здании "Крокус сити холла" в выходные отменены, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"На фоне сложившейся ситуацией принял решение об отмене на территории Орловской области в эти выходные всех культурно-массовых мероприятий. Прошу жителей региона отнестись с пониманием к данной мере", - написал Клычков в своем Telegram-канале.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Орловская областьКрокусПроисшествия
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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