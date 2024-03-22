https://ria.ru/20240322/chp-1935077233.html

В Орловской области отменили все культурно-массовые мероприятия на выходные

В Орловской области отменили все культурно-массовые мероприятия на выходные - РИА Новости, 22.03.2024

В Орловской области отменили все культурно-массовые мероприятия на выходные

Все культурно-массовые мероприятия в Орловской области в связи с трагедией в здании "Крокус сити холла" в выходные отменены, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:33

2024-03-22T22:33

2024-03-22T22:40

теракт в "крокус сити холле"

орловская область

крокус

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Все культурно-массовые мероприятия в Орловской области в связи с трагедией в здании "Крокус сити холла" в выходные отменены, сообщил губернатор региона Андрей Клычков."На фоне сложившейся ситуацией принял решение об отмене на территории Орловской области в эти выходные всех культурно-массовых мероприятий. Прошу жителей региона отнестись с пониманием к данной мере", - написал Клычков в своем Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

орловская область

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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" 2024-03-22T22:33 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орловская область, крокус, происшествия, видео