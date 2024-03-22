https://ria.ru/20240322/chp-1935077233.html
В Орловской области отменили все культурно-массовые мероприятия на выходные
В Орловской области отменили все культурно-массовые мероприятия на выходные - РИА Новости, 22.03.2024
В Орловской области отменили все культурно-массовые мероприятия на выходные
Все культурно-массовые мероприятия в Орловской области в связи с трагедией в здании "Крокус сити холла" в выходные отменены, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:33
2024-03-22T22:33
2024-03-22T22:40
теракт в "крокус сити холле"
орловская область
крокус
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Все культурно-массовые мероприятия в Орловской области в связи с трагедией в здании "Крокус сити холла" в выходные отменены, сообщил губернатор региона Андрей Клычков."На фоне сложившейся ситуацией принял решение об отмене на территории Орловской области в эти выходные всех культурно-массовых мероприятий. Прошу жителей региона отнестись с пониманием к данной мере", - написал Клычков в своем Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
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РИА Новости
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орловская область, крокус, происшествия, видео
Теракт в "Крокус Сити Холле", Орловская область, Крокус, Происшествия
В Орловской области отменили все культурно-массовые мероприятия на выходные
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Все культурно-массовые мероприятия в Орловской области в связи с трагедией в здании "Крокус сити холла" в выходные отменены, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
2024-03-22T22:33
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PT0M05S
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Все культурно-массовые мероприятия в Орловской области в связи с трагедией в здании "Крокус сити холла" в выходные отменены, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"На фоне сложившейся ситуацией принял решение об отмене на территории Орловской области в эти выходные всех культурно-массовых мероприятий. Прошу жителей региона отнестись с пониманием к данной мере", - написал Клычков в своем Telegram-канале.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.