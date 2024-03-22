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В Тульской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"

В Тульской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

В Тульской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"

Все культурные, массовые и спортивные мероприятия отменены на ближайшие дни в Тульской области из-за трагедии в подмосковном "Крокус сити холле", сообщает... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:28

2024-03-22T22:28

2024-03-22T22:32

теракт в "крокус сити холле"

крокус

тульская область

московская область (подмосковье)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Все культурные, массовые и спортивные мероприятия отменены на ближайшие дни в Тульской области из-за трагедии в подмосковном "Крокус сити холле", сообщает правительство региона."Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял решение об отмене в ближайшие дни всех культурных, массовых и спортивных мероприятий", - говорится в сообщении.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" 2024-03-22T22:28 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус, тульская область, московская область (подмосковье), происшествия