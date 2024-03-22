https://ria.ru/20240322/chp-1935073005.html

В Тверской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"

В Тверской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

В Тверской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"

С 22.00 пятницы (совпадает с мск) Тверская область отменяет культурные, спортивные, развлекательные и другие массовые мероприятия на выходные, сообщило... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:24

2024-03-22T22:24

2024-03-22T22:33

крокус

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

тверская область

россия

красногорск

игорь руденя

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935054470_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_12fd135fde4b631ef91bc1e6da4b956d.jpg

РЯЗАНЬ, 22 мар - РИА Новости. С 22.00 пятницы (совпадает с мск) Тверская область отменяет культурные, спортивные, развлекательные и другие массовые мероприятия на выходные, сообщило правительство региона.Отмечается, что губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с трагедией в ТЦ "Крокус сити холл", где погибли и пострадали люди."По решению губернатора Игоря Рудени с 22.00 22 марта Тверская область отменяет все культурные, спортивные, развлекательные и другие массовые мероприятия на предстоящие выходные дни", - говорится в сообщении.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

тверская область

россия

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" 2024-03-22T22:24 true PT0M05S

Пожар в "Крокус сити холле" пожар крокус 2024-03-22T22:24 true PT0M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус, происшествия, тверская область, россия, красногорск, игорь руденя, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)