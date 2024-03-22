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На место ЧП в "Крокусе" выехала следственная группа центрального аппарата - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:00 22.03.2024 (обновлено: 22:09 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/chp-1935064179.html
На место ЧП в "Крокусе" выехала следственная группа центрального аппарата
На место ЧП в "Крокусе" выехала следственная группа центрального аппарата - РИА Новости, 22.03.2024
На место ЧП в "Крокусе" выехала следственная группа центрального аппарата
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе отменены все массовые мероприятия, запланированные на предстоящие выходные, в связи с терактом РИА Новости, 22.03.2024
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
крокус
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
московская область (подмосковье)
курская область
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе отменены все массовые мероприятия, запланированные на предстоящие выходные, в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Подмосковье.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом группы "Пикник". Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте."В связи с трагедией в Подмосковье принял решение об отмене в регионе в предстоящие выходные всех культурных, спортивных и других массовых мероприятий", - написал он в Telegram-канале.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
россия
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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
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россия, следственный комитет россии (ск рф), крокус, крокус сити холл, происшествия, московская область (подмосковье), курская область, роман старовойт, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Московская область (Подмосковье), Курская область, Роман Старовойт, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На место ЧП в "Крокусе" выехала следственная группа центрального аппарата

На место ЧП в "Крокусе" выехала следственно-оперативная группа

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе отменены все массовые мероприятия, запланированные на предстоящие выходные, в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Подмосковье.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом группы "Пикник". Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
"В связи с трагедией в Подмосковье принял решение об отмене в регионе в предстоящие выходные всех культурных, спортивных и других массовых мероприятий", - написал он в Telegram-канале.
Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияСледственный комитет России (СК РФ)КрокусКрокус Сити ХоллПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Курская областьРоман СтаровойтФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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