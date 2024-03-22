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На место ЧП в "Крокусе" выехала следственная группа центрального аппарата
На место ЧП в "Крокусе" выехала следственная группа центрального аппарата - РИА Новости, 22.03.2024
На место ЧП в "Крокусе" выехала следственная группа центрального аппарата
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе отменены все массовые мероприятия, запланированные на предстоящие выходные, в связи с терактом РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:00
2024-03-22T22:00
2024-03-22T22:09
россия
следственный комитет россии (ск рф)
крокус
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
московская область (подмосковье)
курская область
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе отменены все массовые мероприятия, запланированные на предстоящие выходные, в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Подмосковье.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом группы "Пикник". Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте."В связи с трагедией в Подмосковье принял решение об отмене в регионе в предстоящие выходные всех культурных, спортивных и других массовых мероприятий", - написал он в Telegram-канале.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
2024-03-22T22:00
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россия, следственный комитет россии (ск рф), крокус, крокус сити холл, происшествия, московская область (подмосковье), курская область, роман старовойт, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Московская область (Подмосковье), Курская область, Роман Старовойт, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На место ЧП в "Крокусе" выехала следственная группа центрального аппарата
На место ЧП в "Крокусе" выехала следственно-оперативная группа