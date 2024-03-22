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Лукашенко выразил соболезнования в связи с ЧП в "Крокусе"
Лукашенко выразил соболезнования в связи с ЧП в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
Лукашенко выразил соболезнования в связи с ЧП в "Крокусе"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнование российскому коллеге Владимиру Путину в связи с ЧП в "Крокус Сити Холл", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:58
2024-03-22T21:58
2024-03-22T22:08
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
крокус
происшествия
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МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнование российскому коллеге Владимиру Путину в связи с ЧП в "Крокус Сити Холл", сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте."Уважаемый Владимир Владимирович, от имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с чудовищным терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, в результате которого пострадали мирные жители", - процитировали там соболезнование.В нем Лукашенко отметил, что в Белоруссии решительно осуждают "это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания"."Убежден, что все принявшие участие в планировании и совершении этого акта насилия будут установлены и понесут заслуженное наказание", - подчеркнул глава белорусского государства."В этот скорбный час желаю мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату, а также скорейшего восстановления всем пострадавшим", - добавил онСтрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
2024-03-22T21:58
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крокус сити холл, крокус, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Крокус, Происшествия
Лукашенко выразил соболезнования в связи с ЧП в "Крокусе"
Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с ЧП в "Крокусе"
МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнование российскому коллеге Владимиру Путину в связи с ЧП в "Крокус Сити Холл", сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.
ФСБ России
сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске
у северо-западной границы Москвы
перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК
России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
"Уважаемый Владимир Владимирович, от имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с чудовищным терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье
, в результате которого пострадали мирные жители", - процитировали там соболезнование.
В нем Лукашенко отметил, что в Белоруссии решительно осуждают "это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания".
"Убежден, что все принявшие участие в планировании и совершении этого акта насилия будут установлены и понесут заслуженное наказание", - подчеркнул глава белорусского государства.
"В этот скорбный час желаю мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату, а также скорейшего восстановления всем пострадавшим", - добавил он