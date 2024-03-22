https://ria.ru/20240322/chp-1935063469.html

Лукашенко выразил соболезнования в связи с ЧП в "Крокусе"

Лукашенко выразил соболезнования в связи с ЧП в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Лукашенко выразил соболезнования в связи с ЧП в "Крокусе"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнование российскому коллеге Владимиру Путину в связи с ЧП в "Крокус Сити Холл", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:58

2024-03-22T21:58

2024-03-22T22:08

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

крокус

происшествия

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МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнование российскому коллеге Владимиру Путину в связи с ЧП в "Крокус Сити Холл", сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте."Уважаемый Владимир Владимирович, от имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с чудовищным терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, в результате которого пострадали мирные жители", - процитировали там соболезнование.В нем Лукашенко отметил, что в Белоруссии решительно осуждают "это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания"."Убежден, что все принявшие участие в планировании и совершении этого акта насилия будут установлены и понесут заслуженное наказание", - подчеркнул глава белорусского государства."В этот скорбный час желаю мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату, а также скорейшего восстановления всем пострадавшим", - добавил онСтрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" 2024-03-22T21:58 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус сити холл, крокус, происшествия