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Лукашенко выразил соболезнования в связи с ЧП в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:58 22.03.2024 (обновлено: 22:08 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/chp-1935063469.html
Лукашенко выразил соболезнования в связи с ЧП в "Крокусе"
Лукашенко выразил соболезнования в связи с ЧП в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
Лукашенко выразил соболезнования в связи с ЧП в "Крокусе"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнование российскому коллеге Владимиру Путину в связи с ЧП в "Крокус Сити Холл", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:58
2024-03-22T22:08
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
крокус
происшествия
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МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнование российскому коллеге Владимиру Путину в связи с ЧП в "Крокус Сити Холл", сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте."Уважаемый Владимир Владимирович, от имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с чудовищным терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, в результате которого пострадали мирные жители", - процитировали там соболезнование.В нем Лукашенко отметил, что в Белоруссии решительно осуждают "это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания"."Убежден, что все принявшие участие в планировании и совершении этого акта насилия будут установлены и понесут заслуженное наказание", - подчеркнул глава белорусского государства."В этот скорбный час желаю мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату, а также скорейшего восстановления всем пострадавшим", - добавил онСтрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
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крокус сити холл, крокус, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Крокус, Происшествия
Лукашенко выразил соболезнования в связи с ЧП в "Крокусе"

Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с ЧП в "Крокусе"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОцепление и пожарные машины у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнование российскому коллеге Владимиру Путину в связи с ЧП в "Крокус Сити Холл", сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтрельба в "Крокус Сити Холле"
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стрельба в "Крокус Сити Холле"
"Уважаемый Владимир Владимирович, от имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с чудовищным терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, в результате которого пострадали мирные жители", - процитировали там соболезнование.
В нем Лукашенко отметил, что в Белоруссии решительно осуждают "это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания".
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
"Убежден, что все принявшие участие в планировании и совершении этого акта насилия будут установлены и понесут заслуженное наказание", - подчеркнул глава белорусского государства.
"В этот скорбный час желаю мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату, а также скорейшего восстановления всем пострадавшим", - добавил он
Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Крокус Сити ХоллКрокусПроисшествия
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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