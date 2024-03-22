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Воробьев заявил, что в "Крокусе" делается все для спасения людей - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:50 22.03.2024 (обновлено: 21:53 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/chp-1935061091.html
Воробьев заявил, что в "Крокусе" делается все для спасения людей
Воробьев заявил, что в "Крокусе" делается все для спасения людей - РИА Новости, 22.03.2024
Воробьев заявил, что в "Крокусе" делается все для спасения людей
Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) работает для спасения людей на месте ЧП в "Крокус сити холле", дежурят более 70 бригад скорой помощи, сообщил... РИА Новости, 22.03.2024
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крокус
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) работает для спасения людей на месте ЧП в "Крокус сити холле", дежурят более 70 бригад скорой помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."На месте делается все для спасения людей. Работает СОБР. Около Крокуса более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
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крокус, крокус сити холл, происшествия, видео
Крокус, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия
Воробьев заявил, что в "Крокусе" делается все для спасения людей
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) работает для спасения людей на месте ЧП в "Крокус сити холле", дежурят более 70 бригад скорой помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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Воробьев заявил, что в "Крокусе" делается все для спасения людей

Воробьев заявил, что на месте ЧП в "Крокусе" делается все для спасения людей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОцепление и пожарные машины у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Оцепление и пожарные машины у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) работает для спасения людей на месте ЧП в "Крокус сити холле", дежурят более 70 бригад скорой помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"На месте делается все для спасения людей. Работает СОБР. Около Крокуса более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале.
Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"КрокусКрокус Сити ХоллПроисшествия
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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