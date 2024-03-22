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Воробьев заявил, что в "Крокусе" делается все для спасения людей
Воробьев заявил, что в "Крокусе" делается все для спасения людей - РИА Новости, 22.03.2024
Воробьев заявил, что в "Крокусе" делается все для спасения людей
Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) работает для спасения людей на месте ЧП в "Крокус сити холле", дежурят более 70 бригад скорой помощи, сообщил... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:50
2024-03-22T21:50
2024-03-22T21:53
крокус
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) работает для спасения людей на месте ЧП в "Крокус сити холле", дежурят более 70 бригад скорой помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."На месте делается все для спасения людей. Работает СОБР. Около Крокуса более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
2024-03-22T21:50
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РИА Новости
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крокус, крокус сити холл, происшествия, видео
Крокус, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия
Воробьев заявил, что в "Крокусе" делается все для спасения людей
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) работает для спасения людей на месте ЧП в "Крокус сити холле", дежурят более 70 бригад скорой помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
2024-03-22T21:50
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PT0M05S
Воробьев заявил, что в "Крокусе" делается все для спасения людей
Воробьев заявил, что на месте ЧП в "Крокусе" делается все для спасения людей