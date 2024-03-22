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Медики эвакуировали двоих человек, пострадавших в "Крокус Сити Холле"
Медики эвакуировали двоих человек, пострадавших в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
Медики эвакуировали двоих человек, пострадавших в "Крокус Сити Холле"
Медики эвакуировали двух человек, пострадавших в "Крокус сити холле", они в состоянии средней степени тяжести, сообщил журналистам помощник главы Минздрава... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:37
2024-03-22T21:37
2024-03-22T21:48
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Медики эвакуировали двух человек, пострадавших в "Крокус сити холле", они в состоянии средней степени тяжести, сообщил журналистам помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры."Медики эвакуировали двоих человек в Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е. И. Чазова Минздрава России. Они в состоянии средней степени тяжести. На месте ЧС работают более 50 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф", - сказал Кузнецов.Он добавил, что для оказания помощи будут задействованы все необходимые ресурсы медицинских организаций Московской области, Москвы и федеральных центроСтрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
2024-03-22T21:37
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Перекрытая дорога и люди возле "Крокуса"
люди дорога
2024-03-22T21:37
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крокус сити холл, происшествия, видео
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Происшествия
Медики эвакуировали двоих человек, пострадавших в "Крокус Сити Холле"
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Медики эвакуировали двух человек, пострадавших в "Крокус сити холле", они в состоянии средней степени тяжести, сообщил журналистам помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
2024-03-22T21:37
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PT0M05S
Медики эвакуировали двоих человек, пострадавших в "Крокус Сити Холле"
Минздрав: медики эвакуировали двоих человек, пострадавших в "Крокус Сити Холле"
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Медики эвакуировали двух человек, пострадавших в "Крокус сити холле", они в состоянии средней степени тяжести, сообщил журналистам помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.
"Медики эвакуировали двоих человек в Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е. И. Чазова Минздрава России. Они в состоянии средней степени тяжести. На месте ЧС работают более 50 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф", - сказал Кузнецов.
Он добавил, что для оказания помощи будут задействованы все необходимые ресурсы медицинских организаций Московской области, Москвы и федеральных центро