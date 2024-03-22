https://ria.ru/20240322/chp-1935055995.html

Медики эвакуировали двоих человек, пострадавших в "Крокус Сити Холле"

Медики эвакуировали двоих человек, пострадавших в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024

Медики эвакуировали двоих человек, пострадавших в "Крокус Сити Холле"

Медики эвакуировали двух человек, пострадавших в "Крокус сити холле", они в состоянии средней степени тяжести, сообщил журналистам помощник главы Минздрава... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:37

2024-03-22T21:37

2024-03-22T21:48

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935052387_0:242:3209:2047_1920x0_80_0_0_d3f2518c649aedacf68ca2535c4d0c73.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Медики эвакуировали двух человек, пострадавших в "Крокус сити холле", они в состоянии средней степени тяжести, сообщил журналистам помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры."Медики эвакуировали двоих человек в Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е. И. Чазова Минздрава России. Они в состоянии средней степени тяжести. На месте ЧС работают более 50 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф", - сказал Кузнецов.Он добавил, что для оказания помощи будут задействованы все необходимые ресурсы медицинских организаций Московской области, Москвы и федеральных центроСтрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" 2024-03-22T21:37 true PT0M05S

Перекрытая дорога и люди возле "Крокуса" люди дорога 2024-03-22T21:37 true PT0M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус сити холл, происшествия, видео