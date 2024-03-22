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В ООН скорбят в связи с гибелью людей в "Крокус Сити Холле"
В ООН скорбят в связи с гибелью людей в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
В ООН скорбят в связи с гибелью людей в "Крокус Сити Холле"
В ООН скорбят в связи с гибелью людей в подмосковном "Крокус Сити Холле", следят за ситуацией, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:35
2024-03-22T21:35
2024-03-22T21:39
оон
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
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ООН, 22 мар - РИА Новости. В ООН скорбят в связи с гибелью людей в подмосковном "Крокус Сити Холле", следят за ситуацией, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак."Мне жаль слышать об этом. Мы следим за ситуацией", - сказал Хак, комментируя сообщения о стрельбе."Мы скорбим в связи с гибелью людей и пытаемся получить больше информации", - добавил он.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Перекрытая дорога и люди возле "Крокуса"
люди дорога
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оон, крокус сити холл, видео
ООН, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле"
В ООН скорбят в связи с гибелью людей в "Крокус Сити Холле"
ООН, 22 мар - РИА Новости. В ООН скорбят в связи с гибелью людей в подмосковном "Крокус Сити Холле", следят за ситуацией, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
2024-03-22T21:35
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В ООН скорбят в связи с гибелью людей в "Крокус Сити Холле"
Гутерреш: в ООН скорбят в связи с гибелью людей в "Крокус Сити Холле"