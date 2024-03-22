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В ООН скорбят в связи с гибелью людей в "Крокус Сити Холле"

В ООН скорбят в связи с гибелью людей в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024

В ООН скорбят в связи с гибелью людей в "Крокус Сити Холле"

В ООН скорбят в связи с гибелью людей в подмосковном "Крокус Сити Холле", следят за ситуацией, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека РИА Новости, 22.03.2024

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оон

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

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ООН, 22 мар - РИА Новости. В ООН скорбят в связи с гибелью людей в подмосковном "Крокус Сити Холле", следят за ситуацией, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак."Мне жаль слышать об этом. Мы следим за ситуацией", - сказал Хак, комментируя сообщения о стрельбе."Мы скорбим в связи с гибелью людей и пытаемся получить больше информации", - добавил он.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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