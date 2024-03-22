https://ria.ru/20240322/chp-1935053704.html
Бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри "Крокус Сити Холла"
Бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри "Крокус Сити Холла" - РИА Новости, 22.03.2024
Бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри "Крокус Сити Холла"
Бойцы СОБР и пожарные работают внутри "Крокус сити холла", эвакуируют людей и ищут преступников, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:31
2024-03-22T21:31
2024-03-22T21:45
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935054470_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_12fd135fde4b631ef91bc1e6da4b956d.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Бойцы СОБР и пожарные работают внутри "Крокус сити холла", эвакуируют людей и ищут преступников, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале."В настоящий момент бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри здания, эвакуируют людей и ведут поиск преступников", - написал он.Хинштейн также добавил, что там развернут оперативный штаб, куда уже прибыли руководители ведомства, московского и подмосковного главков.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
2024-03-22T21:31
true
PT0M05S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935054470_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cd03bf3c402fd3ba24c1ba46c2416dd1.jpg
Пожар в "Крокус сити холле"
пожар крокус
2024-03-22T21:31
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус сити холл, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Происшествия
Бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри "Крокус Сити Холла"
Хинштейн: бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри "Крокус Сити Холла"
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Бойцы СОБР и пожарные работают внутри "Крокус сити холла", эвакуируют людей и ищут преступников, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
"В настоящий момент бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри здания, эвакуируют людей и ведут поиск преступников", - написал он.
Хинштейн также добавил, что там развернут оперативный штаб, куда уже прибыли руководители ведомства, московского и подмосковного главков.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.