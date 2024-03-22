https://ria.ru/20240322/chp-1935053704.html

Бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри "Крокус Сити Холла"

Бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри "Крокус Сити Холла" - РИА Новости, 22.03.2024

Бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри "Крокус Сити Холла"

Бойцы СОБР и пожарные работают внутри "Крокус сити холла", эвакуируют людей и ищут преступников, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:31

2024-03-22T21:31

2024-03-22T21:45

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Бойцы СОБР и пожарные работают внутри "Крокус сити холла", эвакуируют людей и ищут преступников, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале."В настоящий момент бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри здания, эвакуируют людей и ведут поиск преступников", - написал он.Хинштейн также добавил, что там развернут оперативный штаб, куда уже прибыли руководители ведомства, московского и подмосковного главков.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" 2024-03-22T21:31 true PT0M05S

Пожар в "Крокус сити холле" пожар крокус 2024-03-22T21:31 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус сити холл, происшествия