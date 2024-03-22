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Бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри "Крокус Сити Холла" - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:31 22.03.2024 (обновлено: 21:45 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/chp-1935053704.html
Бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри "Крокус Сити Холла"
Бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри "Крокус Сити Холла" - РИА Новости, 22.03.2024
Бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри "Крокус Сити Холла"
Бойцы СОБР и пожарные работают внутри "Крокус сити холла", эвакуируют людей и ищут преступников, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:31
2024-03-22T21:45
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Бойцы СОБР и пожарные работают внутри "Крокус сити холла", эвакуируют людей и ищут преступников, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале."В настоящий момент бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри здания, эвакуируют людей и ведут поиск преступников", - написал он.Хинштейн также добавил, что там развернут оперативный штаб, куда уже прибыли руководители ведомства, московского и подмосковного главков.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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РИА Новости
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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
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крокус сити холл, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Происшествия
Бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри "Крокус Сити Холла"

Хинштейн: бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри "Крокус Сити Холла"

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Бойцы СОБР и пожарные работают внутри "Крокус сити холла", эвакуируют людей и ищут преступников, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
"В настоящий момент бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри здания, эвакуируют людей и ведут поиск преступников", - написал он.
Хинштейн также добавил, что там развернут оперативный штаб, куда уже прибыли руководители ведомства, московского и подмосковного главков.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл"
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл"
Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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