https://ria.ru/20240322/chp-1935052280.html

Москалькова прокомментировала произошедшее в "Крокус Сити Холле"

Москалькова прокомментировала произошедшее в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024

Москалькова прокомментировала произошедшее в "Крокус Сити Холле"

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала терактом произошедшее в "Крокус сити холле" в пятницу вечером и выразила соболезнования родным и... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:26

2024-03-22T21:26

2024-03-22T21:27

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала терактом произошедшее в "Крокус сити холле" в пятницу вечером и выразила соболезнования родным и близким пострадавших."Мои самые искренние соболезнования родным и близким пострадавших от теракта в Крокус-Холле", - написала она в Teleram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус сити холл, происшествия