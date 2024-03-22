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Москалькова прокомментировала произошедшее в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:26 22.03.2024 (обновлено: 21:27 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/chp-1935052280.html
Москалькова прокомментировала произошедшее в "Крокус Сити Холле"
Москалькова прокомментировала произошедшее в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
Москалькова прокомментировала произошедшее в "Крокус Сити Холле"
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала терактом произошедшее в "Крокус сити холле" в пятницу вечером и выразила соболезнования родным и... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:26
2024-03-22T21:27
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала терактом произошедшее в "Крокус сити холле" в пятницу вечером и выразила соболезнования родным и близким пострадавших."Мои самые искренние соболезнования родным и близким пострадавших от теракта в Крокус-Холле", - написала она в Teleram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар.
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крокус сити холл, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Происшествия
Москалькова прокомментировала произошедшее в "Крокус Сити Холле"

Москалькова назвала произошедшее в "Крокус Сити Холле" терактом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВозгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба
Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Возгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала терактом произошедшее в "Крокус сити холле" в пятницу вечером и выразила соболезнования родным и близким пострадавших.
"Мои самые искренние соболезнования родным и близким пострадавших от теракта в Крокус-Холле", - написала она в Teleram-канале.
Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУ концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
У концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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У концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Крокус Сити ХоллПроисшествия
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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