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Москалькова прокомментировала произошедшее в "Крокус Сити Холле"
Москалькова прокомментировала произошедшее в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
Москалькова прокомментировала произошедшее в "Крокус Сити Холле"
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала терактом произошедшее в "Крокус сити холле" в пятницу вечером и выразила соболезнования родным и... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:26
2024-03-22T21:26
2024-03-22T21:27
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала терактом произошедшее в "Крокус сити холле" в пятницу вечером и выразила соболезнования родным и близким пострадавших."Мои самые искренние соболезнования родным и близким пострадавших от теракта в Крокус-Холле", - написала она в Teleram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар.
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Пожар в "Крокус сити холле"
пожар крокус
2024-03-22T21:26
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крокус сити холл, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Происшествия
Москалькова прокомментировала произошедшее в "Крокус Сити Холле"
Москалькова назвала произошедшее в "Крокус Сити Холле" терактом