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Спасатели в "Крокус Сити Холле" работают по высшему рангу - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:16 22.03.2024 (обновлено: 21:29 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/chp-1935049825.html
Спасатели в "Крокус Сити Холле" работают по высшему рангу
Спасатели в "Крокус Сити Холле" работают по высшему рангу - РИА Новости, 22.03.2024
Спасатели в "Крокус Сити Холле" работают по высшему рангу
Из подвала "Крокус сити холла" выведены порядка ста человек, пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу, основные усилия направлены на... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:16
2024-03-22T21:29
крокус сити холл
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Из подвала "Крокус сити холла" выведены порядка ста человек, пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу, основные усилия направлены на поиск и спасение людей, с крыши здания людей спасают с помощью подъемных механизмов, сообщается в Telegram-канале МЧС Московской области."Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу", - говорится в сообщении.
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крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Крокус Сити Холл, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия
Спасатели в "Крокус Сити Холле" работают по высшему рангу

Спасательные подразделения в "Крокус Сити Холле" работают по высшему рангу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Из подвала "Крокус сити холла" выведены порядка ста человек, пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу, основные усилия направлены на поиск и спасение людей, с крыши здания людей спасают с помощью подъемных механизмов, сообщается в Telegram-канале МЧС Московской области.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедики грузят в машину скорой помощи раненую женщину
Медики грузят в машину скорой помощи раненую женщину - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медики грузят в машину скорой помощи раненую женщину
"Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу", - говорится в сообщении.
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Крокус Сити ХоллМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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