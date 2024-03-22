https://ria.ru/20240322/chp-1935049825.html

Спасатели в "Крокус Сити Холле" работают по высшему рангу

Спасатели в "Крокус Сити Холле" работают по высшему рангу - РИА Новости, 22.03.2024

Спасатели в "Крокус Сити Холле" работают по высшему рангу

Из подвала "Крокус сити холла" выведены порядка ста человек, пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу, основные усилия направлены на... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:16

2024-03-22T21:16

2024-03-22T21:29

крокус сити холл

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Из подвала "Крокус сити холла" выведены порядка ста человек, пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу, основные усилия направлены на поиск и спасение людей, с крыши здания людей спасают с помощью подъемных механизмов, сообщается в Telegram-канале МЧС Московской области."Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу", - говорится в сообщении.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия