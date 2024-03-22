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Правоохранительные органы работают на месте ЧП в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
20:42 22.03.2024 (обновлено: 21:00 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/chp-1935039647.html
Правоохранительные органы работают на месте ЧП в "Крокус Сити Холле"
Правоохранительные органы работают на месте ЧП в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
Правоохранительные органы работают на месте ЧП в "Крокус Сити Холле"
Сотрудники правоохранительных органов работают на месте ЧП в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T20:42
2024-03-22T21:00
крокус сити холл
москва
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте ЧП в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в районе северо-западного участка МКАД произошла стрельба, начался пожар, есть раненые.
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Кадры пожара в "Крокус Сити Холле"
Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
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крокус сити холл, москва, происшествия
Крокус Сити Холл, Москва, Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия
Правоохранительные органы работают на месте ЧП в "Крокус Сити Холле"

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте ЧП в "Крокус Сити Холле"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте ЧП в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в районе северо-западного участка МКАД произошла стрельба, начался пожар, есть раненые.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтрельба в "Крокус Сити Холле" в Москве
Стрельба в Крокус Сити Холле в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости
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Стрельба в "Крокус Сити Холле" в Москве
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Крокус Сити ХоллМоскваПроисшествия
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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