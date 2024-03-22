https://ria.ru/20240322/chp-1935039647.html
Правоохранительные органы работают на месте ЧП в "Крокус Сити Холле"
Правоохранительные органы работают на месте ЧП в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
Правоохранительные органы работают на месте ЧП в "Крокус Сити Холле"
Сотрудники правоохранительных органов работают на месте ЧП в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T20:42
2024-03-22T20:42
2024-03-22T21:00
крокус сити холл
москва
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935039811_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e1e52c7145dbc4846f4b72ac34001ecd.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте ЧП в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в районе северо-западного участка МКАД произошла стрельба, начался пожар, есть раненые.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935039811_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9a7596c04217d830a389e55665519cea.jpg
Кадры пожара в "Крокус Сити Холле"
Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
2024-03-22T20:42
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус сити холл, москва, происшествия
Крокус Сити Холл, Москва, Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия
Правоохранительные органы работают на месте ЧП в "Крокус Сити Холле"
Сотрудники правоохранительных органов работают на месте ЧП в "Крокус Сити Холле"