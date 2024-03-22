https://ria.ru/20240322/chechnya-1935096680.html
В Чечне отменят все развлекательные и массовые мероприятия из-за теракта
В Чечне отменят все развлекательные и массовые мероприятия из-за теракта - РИА Новости, 22.03.2024
В Чечне отменят все развлекательные и массовые мероприятия из-за теракта
В Чечне отменят все развлекательные и массовые мероприятия особого распоряжения, а завтра приспустят государственные флаги в знак скорби, сообщил глава Чечни... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T23:15
2024-03-22T23:15
2024-03-22T23:29
теракт в "крокус сити холле"
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ГРОЗНЫЙ, 22 мар - РИА Новости. В Чечне отменят все развлекательные и массовые мероприятия особого распоряжения, а завтра приспустят государственные флаги в знак скорби, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."В связи с трагедией в Подмосковье в Чеченской Республике принял решение отменить все развлекательные и массовые мероприятия до особого распоряжения. В субботу в регионе будут приспущены государственные флаги в знак скорби", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Ранее Кадыров, комментируя события в "Крокус сити холле", заявил, что подобное могут совершать только трусы и ничтожества.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
ГРОЗНЫЙ, 22 мар - РИА Новости. В Чечне отменят все развлекательные и массовые мероприятия особого распоряжения, а завтра приспустят государственные флаги в знак скорби, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"В связи с трагедией в Подмосковье в Чеченской Республике принял решение отменить все развлекательные и массовые мероприятия до особого распоряжения. В субботу в регионе будут приспущены государственные флаги в знак скорби", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Ранее Кадыров, комментируя события в "Крокус сити холле", заявил, что подобное могут совершать только трусы и ничтожества.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.