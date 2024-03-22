https://ria.ru/20240322/chechnya-1935096680.html

В Чечне отменят все развлекательные и массовые мероприятия из-за теракта

В Чечне отменят все развлекательные и массовые мероприятия из-за теракта - РИА Новости, 22.03.2024

В Чечне отменят все развлекательные и массовые мероприятия из-за теракта

В Чечне отменят все развлекательные и массовые мероприятия особого распоряжения, а завтра приспустят государственные флаги в знак скорби, сообщил глава Чечни... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:15

2024-03-22T23:15

2024-03-22T23:29

теракт в "крокус сити холле"

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ГРОЗНЫЙ, 22 мар - РИА Новости. В Чечне отменят все развлекательные и массовые мероприятия особого распоряжения, а завтра приспустят государственные флаги в знак скорби, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."В связи с трагедией в Подмосковье в Чеченской Республике принял решение отменить все развлекательные и массовые мероприятия до особого распоряжения. В субботу в регионе будут приспущены государственные флаги в знак скорби", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Ранее Кадыров, комментируя события в "Крокус сити холле", заявил, что подобное могут совершать только трусы и ничтожества.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова