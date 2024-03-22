https://ria.ru/20240322/britaniya-1934849239.html

МИД: британские власти участвуют в тиражировании фейков о принцессе Кейт

МИД: британские власти участвуют в тиражировании фейков о принцессе Кейт - РИА Новости, 22.03.2024

МИД: британские власти участвуют в тиражировании фейков о принцессе Кейт

Королевский двор и правительство Великобритании участвуют в фабрикации и тиражировании дезинформации о здоровье принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, заявили РИА... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T09:19

2024-03-22T09:19

2024-03-22T10:16

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Королевский двор и правительство Великобритании участвуют в фабрикации и тиражировании дезинформации о здоровье принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, заявили РИА Новости в МИД России. "Продолжающаяся в Британии конспирологическая кампания, спровоцированная длительным отсутствием на публике принцессы Уэльской Кэтрин, жены наследника британского престола принца Уильяма, вновь высветила глубоко порочную природу британского политического истеблишмента, в основе которой ставшее ее базовым рефлексом стремление полностью контролировать методом массовых медийных манипуляций и фейков общественное мнение в своей стране и далеко за ее пределами", - заявили РИА Новости в российском МИД. В министерстве отметили, что на фоне закрытости британской королевской семьи от собственных подданных и "оглушительного молчания дома Виндзоров любые слухи и домыслы вокруг "исчезновения принцессы" намеренно подогреваются через лояльные властям СМИ многочисленными фейками и инсинуациями, которые давно вышли за географические границы этого государства". "В медийном пространстве распространяются самые разнообразные "теории" о причинах столь долгого отсутствия Кейт Миддлтон на публике. Вместо того, чтобы купировать расползающуюся дезинформацию, в правительстве и королевском доме предпочитают не только уходить от прямых ответов, но и самим участвовать в фабрикации и тиражировании дезинформирующих материалов в отношении состояния здоровья принцессы Уэльской", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. В российском МИД подчеркнули, что "в британской экосистеме лжи и провокаций речь давно не идет даже о сговоре политического класса и спецслужб с масс-медиа для вмешательства во внутренние дела других стран". По мнению министерства, "фактически произошло слияние этих сообществ, хотя по канонам демократии они обязаны быть независимыми друг от друга".Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя исчезновение принцессы заявила, что Британия для демонстрации некоего лидерства в борьбе с кампаниями по дезинформации использует распространение мировыми СМИ теорий заговора об исчезновении принцессы Уэльской Кейт Миддлтон из публичной жизни. Ранее британские СМИ обвинили РИА Новости и Sputnik в якобы распространении фейка о смерти короля Британии Карла III, несмотря на отсутствие подобных публикаций. В ряде Telegram-каналов 18 марта появились сообщения о кончине монарха, они сопровождались заявлением, якобы выпущенным Букингемским дворцом. Пресс-служба Букингемского дворца заявила РИА Новости, что распространяемые слухи неверны. И именно это сообщение опубликовало РИА Новости одним из первых среди российских СМИ, опровергнув ложные сообщения о смерти короля. Посольство Британии в РФ также подтвердило, что сообщения о смерти короля Великобритании Карла III являются фейком. Однако британские издания Daily Mail, Telegraph и Express назвали РИА Новости и Sputnik среди тех СМИ, которые якобы начали распространять ложную информацию о состоянии Карла. В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня", в которую входят оба агентства, в ответ на обвинения напомнили британским СМИ о необходимости проверки фактов перед публикацией.

https://ria.ru/20240322/feyki-1934848470.html

https://ria.ru/20240321/obvinenie-1934809549.html

https://ria.ru/20240315/printsessa-1933173514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, великобритания, кейт миддлтон, карл iii, мария захарова