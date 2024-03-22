https://ria.ru/20240322/borba-1934988218.html

СМИ узнали, что может серьезно повлиять на противостояние сил НАТО и России

СМИ узнали, что может серьезно повлиять на противостояние сил НАТО и России - РИА Новости, 22.03.2024

СМИ узнали, что может серьезно повлиять на противостояние сил НАТО и России

Российский истребитель Су-27 сможет превзойти основной истребитель ВВС США F-15 в воздушной дуэли, что может иметь последствия в противостоянии сил НАТО и... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T16:54

2024-03-22T16:54

2024-03-22T16:54

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российский истребитель Су-27 сможет превзойти основной истребитель ВВС США F-15 в воздушной дуэли, что может иметь последствия в противостоянии сил НАТО и России, считает американское издание National Interest. Как пишет издание, Су-27 - это символ российского превосходства в воздухе который представляет собой серьезный вызов истребителю F-15 ВВС США. Отмечается, что созданный в условиях гонки времен холодной войны, Су-27 доказал свою силу благодаря высокой маневренности и впечатляющей скорости. "Еще в 1986 году ранняя версия Су-27 побила все рекорды скорости набора высоты F-15. Все это означает, что, если Су-27 когда-нибудь столкнется с F-15, то, возможно, сможет превзойти американский военный самолет, что будет иметь реальные последствия для общей борьбы между силами НАТО и России", - говорится в материале издания. National Interest также отмечает, что российский истребитель может быть оснащен широким спектром вооружения и устройств - это "с разрушительным эффектом было продемонстрировано во время различных недавних военных кампаний... особенно в Сирии и на Украине". Также американское издание указывает на то, что силы РФ также устанавливают на Су-27 комплекс средств оборонительного характера, которые гарантируют, что истребители смогут оставаться в любом бою дольше, чем их соперники. Кроме того, Су-27 обладает возможностями, позволяющими обеспечивать групповую защиту при полетах с другими российскими военными самолетами, это, в свою очередь, может повысить сохранение других важных боевых систем, с которыми они работают в паре для выполнения любой конкретной задачи, сказано в материале.

https://ria.ru/20240322/voyna-1934823596.html

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россия, в мире, нато, сирия, украина