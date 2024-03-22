https://ria.ru/20240322/bolshoy-1935104464.html

Большой театр отменит спектакли и концерты на всех сценических площадках

Большой театр отменит спектакли и концерты на всех сценических площадках - РИА Новости, 22.03.2024

Большой театр отменит спектакли и концерты на всех сценических площадках

Большой театр отменил спектакли и концерты на всех своих сценических площадках 23 и 24 марта, сообщается в Telegram-канале театра. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:33

2024-03-22T23:33

2024-03-22T23:43

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

большой театр

красногорск

москва

россия

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909348567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3c56dd1ef9cad653fa1461ccd7eb92e9.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Большой театр отменил спектакли и концерты на всех своих сценических площадках 23 и 24 марта, сообщается в Telegram-канале театра."Отменяются спектакли и концерты, которые должны были состояться на всех сценических площадках театра в субботу и воскресенье, 23 и 24 марта", - говорится в сообщении.Уточняется, что отменяются следующие спектакли: "Историческая сцена: "Зимняя сказка" — 23 марта (12.00), 23 марта (19.00) и 24 марта (14.00). Новая сцена: "Богема" — 23 марта (19.00) и 24 марта (14.00). Камерная сцена: "Приключения Чиполлино" — 23 марта (14.00), 23 марта (18.00), 24 марта (12.00), 24 марта (16.00). Бетховенский зал: Концерт детей артистов оркестра Большого театра — 23 марта (14.30), Концерт группы альтов оркестра Большого театра - 24 марта (14.30).Денежные средства, уплаченные за билеты, которые были приобретены в кассах Большого театра, можно вернуть, лично явившись с билетами в любую кассу театра. Денежные средства, уплаченные за электронные билеты, вернутся на карту автоматически в течение 10 рабочих дней после даты проведения спектакля, добавили в театре.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт музыкальной группы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

красногорск

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, большой театр, красногорск, москва, россия, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)