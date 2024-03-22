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Источник: мужу Блиновской предъявили обвинение в окончательной редакции - РИА Новости, 22.03.2024
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08:41 22.03.2024 (обновлено: 09:04 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/blinovskiy-1934844218.html
Источник: мужу Блиновской предъявили обвинение в окончательной редакции
Источник: мужу Блиновской предъявили обвинение в окончательной редакции - РИА Новости, 22.03.2024
Источник: мужу Блиновской предъявили обвинение в окончательной редакции
Следствие предъявило супругу "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексею обвинение в окончательной редакции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T08:41
2024-03-22T09:04
происшествия
елена блиновская
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Следствие предъявило супругу "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексею обвинение в окончательной редакции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В ближайшие дни обвинение в окончательной редакции будет предъявлено и самой Блиновской", — сказал собеседник агентства. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО. Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
https://ria.ru/20240213/blinovskaya-1927113441.html
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происшествия, елена блиновская, россия, москва, алексей блиновский
Происшествия, Елена Блиновская, Россия, Москва, Алексей Блиновский
Источник: мужу Блиновской предъявили обвинение в окончательной редакции

СК РФ завершил следствие по делу мужа Блиновской, ему предъявили обвинение

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Следствие предъявило супругу "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексею обвинение в окончательной редакции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В ближайшие дни обвинение в окончательной редакции будет предъявлено и самой Блиновской", — сказал собеседник агентства.
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Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
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