https://ria.ru/20240322/blinovskiy-1934844218.html

Источник: мужу Блиновской предъявили обвинение в окончательной редакции

Источник: мужу Блиновской предъявили обвинение в окончательной редакции - РИА Новости, 22.03.2024

Источник: мужу Блиновской предъявили обвинение в окончательной редакции

Следствие предъявило супругу "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексею обвинение в окончательной редакции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T08:41

2024-03-22T08:41

2024-03-22T09:04

происшествия

елена блиновская

россия

москва

алексей блиновский

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Следствие предъявило супругу "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексею обвинение в окончательной редакции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В ближайшие дни обвинение в окончательной редакции будет предъявлено и самой Блиновской", — сказал собеседник агентства. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО. Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.

https://ria.ru/20240213/blinovskaya-1927113441.html

https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, елена блиновская, россия, москва, алексей блиновский