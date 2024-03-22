https://ria.ru/20240322/biometriya-1934928069.html
Россияне уже в этом году смогут заселяться в гостиницы по биометрии
Россияне уже в этом году смогут заселяться в гостиницы по биометрии - РИА Новости, 22.03.2024
Россияне уже в этом году смогут заселяться в гостиницы по биометрии
Россияне смогут заселяться в гостиницы по биометрии, в пилотном режиме сервис планируют запустить во второй половине этого года, сообщили в аппарате... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:08
2024-03-22T14:08
2024-03-22T14:35
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россияне смогут заселяться в гостиницы по биометрии, в пилотном режиме сервис планируют запустить во второй половине этого года, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. "Россияне смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов, подтверждая личность через Единую биометрическую систему (ЕБС). Соответствующее постановление утвердило правительство. Такая возможность будет реализована в виде специального сервиса. Он позволит максимально упростить процедуру, сделать ее быстрее и комфортнее", — говорится в заявлении.Так, заселиться по биометрии можно будет в гостиницу, отель, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг или туристическую базу. Сейчас ведется работа по внедрению сервиса, его запуск в пилотном режиме запланирован на второе полугодие.В аппарате вице-премьера напомнили, что пока заехать в отель без паспорта и обращения к сотрудникам на стойке регистрации невозможно."Благодаря биометрии у человека появится альтернатива — при заселении он сможет зарегистрироваться самостоятельно с помощью планшета или терминала самообслуживания. Для подтверждения личности по биометрии будет достаточно одного взгляда. После этого останется только получить ключ и пройти в номер. Вводить дополнительную информацию вручную не потребуется", — следует из пояснения.В правительстве рассчитывают, что использование биометрии существенно снизит нагрузку на сотрудников гостиниц и поможет решить проблему очередей на стойках регистрации, особенно в период проведения массовых мероприятий и в разгар туристического сезона. Уточняется, что воспользоваться сервисом смогут те, кто зарегистрировал подтвержденную биометрию. Ее можно сдать в 12 тысячах отделений банков по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий григоренко, новости - туризм
Туризм, Россия, Дмитрий Григоренко, Новости - Туризм
Россияне уже в этом году смогут заселяться в гостиницы по биометрии
В России запустят сервис по заселению в отель по биометрии
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россияне смогут заселяться в гостиницы по биометрии, в пилотном режиме сервис планируют запустить во второй половине этого года, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
"Россияне смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов, подтверждая личность через Единую биометрическую систему (ЕБС). Соответствующее постановление утвердило правительство. Такая возможность будет реализована в виде специального сервиса. Он позволит максимально упростить процедуру, сделать ее быстрее и комфортнее", — говорится в заявлении.
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Так, заселиться по биометрии можно будет в гостиницу, отель, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг или туристическую базу. Сейчас ведется работа по внедрению сервиса, его запуск в пилотном режиме запланирован на второе полугодие.
В аппарате вице-премьера напомнили, что пока заехать в отель без паспорта и обращения к сотрудникам на стойке регистрации невозможно.
"Благодаря биометрии у человека появится альтернатива — при заселении он сможет зарегистрироваться самостоятельно с помощью планшета или терминала самообслуживания. Для подтверждения личности по биометрии будет достаточно одного взгляда. После этого останется только получить ключ и пройти в номер. Вводить дополнительную информацию вручную не потребуется", — следует из пояснения.
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В правительстве рассчитывают, что использование биометрии существенно снизит нагрузку на сотрудников гостиниц и поможет решить проблему очередей на стойках регистрации, особенно в период проведения массовых мероприятий и в разгар туристического сезона.
Уточняется, что воспользоваться сервисом смогут те, кто зарегистрировал подтвержденную биометрию. Ее можно сдать в 12 тысячах отделений банков по всей стране.
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