https://ria.ru/20240322/biometriya-1934928069.html

Россияне уже в этом году смогут заселяться в гостиницы по биометрии

Россияне уже в этом году смогут заселяться в гостиницы по биометрии - РИА Новости, 22.03.2024

Россияне уже в этом году смогут заселяться в гостиницы по биометрии

Россияне смогут заселяться в гостиницы по биометрии, в пилотном режиме сервис планируют запустить во второй половине этого года, сообщили в аппарате... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:08

2024-03-22T14:08

2024-03-22T14:35

туризм

россия

дмитрий григоренко

новости - туризм

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россияне смогут заселяться в гостиницы по биометрии, в пилотном режиме сервис планируют запустить во второй половине этого года, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. "Россияне смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов, подтверждая личность через Единую биометрическую систему (ЕБС). Соответствующее постановление утвердило правительство. Такая возможность будет реализована в виде специального сервиса. Он позволит максимально упростить процедуру, сделать ее быстрее и комфортнее", — говорится в заявлении.Так, заселиться по биометрии можно будет в гостиницу, отель, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг или туристическую базу. Сейчас ведется работа по внедрению сервиса, его запуск в пилотном режиме запланирован на второе полугодие.В аппарате вице-премьера напомнили, что пока заехать в отель без паспорта и обращения к сотрудникам на стойке регистрации невозможно."Благодаря биометрии у человека появится альтернатива — при заселении он сможет зарегистрироваться самостоятельно с помощью планшета или терминала самообслуживания. Для подтверждения личности по биометрии будет достаточно одного взгляда. После этого останется только получить ключ и пройти в номер. Вводить дополнительную информацию вручную не потребуется", — следует из пояснения.В правительстве рассчитывают, что использование биометрии существенно снизит нагрузку на сотрудников гостиниц и поможет решить проблему очередей на стойках регистрации, особенно в период проведения массовых мероприятий и в разгар туристического сезона. Уточняется, что воспользоваться сервисом смогут те, кто зарегистрировал подтвержденную биометрию. Ее можно сдать в 12 тысячах отделений банков по всей стране.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий григоренко, новости - туризм