https://ria.ru/20240322/belgorod-1935055621.html
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 22.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:36
2024-03-22T21:36
2024-03-22T21:39
белгород
белгородский район
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1935015775.html
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белгород, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков
Белгород, Белгородский район, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности