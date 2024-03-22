https://ria.ru/20240322/belgorod-1934856652.html

В Белгороде женщина погибла при обстреле ВСУ, когда выгуливала собак

В Белгороде женщина погибла при обстреле ВСУ, когда выгуливала собак - РИА Новости, 22.03.2024

В Белгороде женщина погибла при обстреле ВСУ, когда выгуливала собак

Жительница Белгорода выгуливала собак, когда рядом с ней разорвался снаряд во время утренней атаки города со стороны ВСУ, женщина погибла, рассказал губернатор... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T09:51

2024-03-22T09:51

2024-03-22T10:02

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Жительница Белгорода выгуливала собак, когда рядом с ней разорвался снаряд во время утренней атаки города со стороны ВСУ, женщина погибла, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее он сообщил об одном погибшем при атаке ВСУ. Также, по его данным, получили ранения два человека. "К большому горю, один человек погиб. Женщина во время воздушной атаки со стороны ВСУ гуляла на улице со своими собаками. Снаряд разорвался рядом с ней в нескольких метрах — от полученных ран она скончалась на месте. Одна из собачек погибла, вторую уже забрала дочь женщины", — написал Гладков.Он выразил соболезнования родным и близким погибшей жительницы. Утром в пятницу в Белгороде была объявлена ракетная опасность. Как сообщило Минобороны России, около 07:30 мск над Белгородской областью средствами ПВО сбиты восемь снарядов РСЗО Vampire.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

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происшествия, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины