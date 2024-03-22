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В Белгороде женщина погибла при обстреле ВСУ, когда выгуливала собак - РИА Новости, 22.03.2024
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09:51 22.03.2024 (обновлено: 10:02 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/belgorod-1934856652.html
В Белгороде женщина погибла при обстреле ВСУ, когда выгуливала собак
В Белгороде женщина погибла при обстреле ВСУ, когда выгуливала собак - РИА Новости, 22.03.2024
В Белгороде женщина погибла при обстреле ВСУ, когда выгуливала собак
Жительница Белгорода выгуливала собак, когда рядом с ней разорвался снаряд во время утренней атаки города со стороны ВСУ, женщина погибла, рассказал губернатор... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T09:51
2024-03-22T10:02
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Жительница Белгорода выгуливала собак, когда рядом с ней разорвался снаряд во время утренней атаки города со стороны ВСУ, женщина погибла, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее он сообщил об одном погибшем при атаке ВСУ. Также, по его данным, получили ранения два человека. &quot;К большому горю, один человек погиб. Женщина во время воздушной атаки со стороны ВСУ гуляла на улице со своими собаками. Снаряд разорвался рядом с ней в нескольких метрах — от полученных ран она скончалась на месте. Одна из собачек погибла, вторую уже забрала дочь женщины&quot;, — написал Гладков.Он выразил соболезнования родным и близким погибшей жительницы. Утром в пятницу в Белгороде была объявлена ракетная опасность. Как сообщило Минобороны России, около 07:30 мск над Белгородской областью средствами ПВО сбиты восемь снарядов РСЗО Vampire.
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происшествия, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгороде женщина погибла при обстреле ВСУ, когда выгуливала собак

Жительница Белгорода погибла от прилетевшего снаряда, когда выгуливала собак

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде. 22 марта 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде. 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде. 22 марта 2024
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БЕЛГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Жительница Белгорода выгуливала собак, когда рядом с ней разорвался снаряд во время утренней атаки города со стороны ВСУ, женщина погибла, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее он сообщил об одном погибшем при атаке ВСУ. Также, по его данным, получили ранения два человека.
«

"К большому горю, один человек погиб. Женщина во время воздушной атаки со стороны ВСУ гуляла на улице со своими собаками. Снаряд разорвался рядом с ней в нескольких метрах — от полученных ран она скончалась на месте. Одна из собачек погибла, вторую уже забрала дочь женщины", — написал Гладков.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшей жительницы.
Утром в пятницу в Белгороде была объявлена ракетная опасность. Как сообщило Минобороны России, около 07:30 мск над Белгородской областью средствами ПВО сбиты восемь снарядов РСЗО Vampire.
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ПроисшествияБелгородБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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