https://ria.ru/20240322/belgorod-1934853381.html
Гладков рассказал о повреждениях после атаки ВСУ на Белгород
Гладков рассказал о повреждениях после атаки ВСУ на Белгород - РИА Новости, 22.03.2024
Гладков рассказал о повреждениях после атаки ВСУ на Белгород
Тридцать одна квартира в пяти домах, частный дом, четыре учреждения здравоохранения пострадали после утренней атаки Белгорода, из 12 поврежденных автомобилей... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T09:40
2024-03-22T09:40
2024-03-22T09:45
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БЕЛГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Тридцать одна квартира в пяти домах, частный дом, четыре учреждения здравоохранения пострадали после утренней атаки Белгорода, из 12 поврежденных автомобилей четыре сгорели полностью, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Утром в пятницу в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Как сообщило Минобороны РФ, около 7.30 мск над Белгородской областью средствами ПВО сбиты восемь снарядов РСЗО "Вампир". По данным Гладкова, предварительно, погибла женщина."В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ повреждено остекление в 31 квартире 5 МКД, одном частном жилом домовладении и 4 учреждениях здравоохранения. Также пострадало 12 автомобилей, 4 из них полностью сгорели", - сообщил Гладков.
https://ria.ru/20240321/obstrely-1934659137.html
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о повреждениях после атаки ВСУ на Белгород
Гладков: при атаке на Белгород пострадала 31 квартира и сгорели 4 машины