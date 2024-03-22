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Петербург готов оказать помощь после теракта в "Крокусе", заявил Беглов
Петербург готов оказать помощь после теракта в "Крокусе", заявил Беглов - РИА Новости, 22.03.2024
Петербург готов оказать помощь после теракта в "Крокусе", заявил Беглов
Петербург готов оказать Московской области необходимую помощь после теракта в "Крокус сити холле", сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:19
2024-03-22T22:19
2024-03-22T23:22
теракт в "крокус сити холле"
санкт-петербург
крокус
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Петербург готов оказать Московской области необходимую помощь после теракта в "Крокус сити холле", сообщил губернатор города Александр Беглов."Выразил соболезнования губернатору Московской области Андрею Воробьеву и главе городского округа Красногорск Дмитрию Волкову в связи с гибелью людей в Подмосковье. Петербуржцы потрясены произошедшей трагедией. Глубокие соболезнования семьям погибших", - написал он в своем Telegram-канале."Скорейшего выздоровления – пострадавшим. Петербург готов оказать необходимую помощь", - добавил губернатор.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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санкт-петербург, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Санкт-Петербург, Крокус
Петербург готов оказать помощь после теракта в "Крокусе", заявил Беглов
Беглов: Петербург готов оказать необходимую помощь после теракта в "Крокусе"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Петербург готов оказать Московской области необходимую помощь после теракта в "Крокус сити холле", сообщил губернатор города Александр Беглов.
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"Выразил соболезнования губернатору Московской области Андрею Воробьеву и главе городского округа Красногорск Дмитрию Волкову в связи с гибелью людей в Подмосковье. Петербуржцы потрясены произошедшей трагедией. Глубокие соболезнования семьям погибших", - написал он в своем Telegram-канале.
"Скорейшего выздоровления – пострадавшим. Петербург готов оказать необходимую помощь", - добавил губернатор.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.