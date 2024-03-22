https://ria.ru/20240322/bapor-1934865846.html

Финляндия возобновит финансирование БАПОР

Финляндия возобновит финансирование БАПОР - РИА Новости, 22.03.2024

Финляндия возобновит финансирование БАПОР

Финляндия возобновляет финансирование БАПОР, которое было приостановлено в январе, сообщает в пятницу министерство иностранных дел страны. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T10:44

2024-03-22T10:44

2024-03-22T10:44

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Финляндия возобновляет финансирование БАПОР, которое было приостановлено в январе, сообщает в пятницу министерство иностранных дел страны. "Улучшение управления рисками БАПОР, то есть начало предотвращения нарушений и тщательного мониторинга, дает нам достаточные гарантии того, что на данном этапе, с точки зрения управления рисками, поддержка может быть продолжена", – приводятся слова министра по делам внешней торговли и развития Вилле Тавио в пресс-релизе МИД. Поддержка Финляндии составляет 5 миллионов евро в год. МИД выделит 500 тысяч евро на управление рисками, сказано в сообщении. Созданное в 1949 году для помощи палестинским беженцам Ближневосточное агентство ООН оказалось под пристальным вниманием после того, как Израиль обвинил около 12 его сотрудников в причастности к нападению ХАМАС на юг Израиля 7 октября. Многие страны после этого приостановили выделение помощи агентству, хотя ООН заявила, что Израиль не предоставил ей никаких доказательств в поддержку своих обвинений. ООН начала внутреннее, а также независимое расследование этих претензий. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства. СМИ сообщали, что без возобновления финансирования агентство не сможет работать после февраля. Израиль на официальном уровне уже заявил, что будет всячески добиваться прекращения деятельности БАПОР.

https://ria.ru/20240309/bapor-1932083508.html

https://ria.ru/20240320/gaza-1934580989.html

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в мире, израиль, финляндия, антониу гутерреш, бапор, оон, хамас