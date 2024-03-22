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"Отличный автомобиль": Минфин получил новую партию Lada Aura
"Отличный автомобиль": Минфин получил новую партию Lada Aura - РИА Новости, 22.03.2024
"Отличный автомобиль": Минфин получил новую партию Lada Aura
Минфин России получил новую партию автомобилей Lada Aura: отличный автомобиль, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:11
2024-03-22T16:11
2024-03-22T16:11
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
экономика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минфин России получил новую партию автомобилей Lada Aura: отличный автомобиль, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Кстати говоря, мы сейчас говорим, что у всех задача стоит, чтобы чиновники пересели на отечественные автомобили. Хочу сказать, что в министерство финансов сегодня прибыла новая партия Lada Aura, не путать с Aurus", - сказал он, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ. "Кстати, отличный автомобиль, не хуже, чем Ford или даже BMW "пятерка", и кто ездят, рекомендуют. Но это автомобиль бизнес класса не для водителя, а для пассажира", - отметил он. Минфин РФ рассчитывал получить пять автомобилей Lada Aura для своих сотрудников в первом квартале 2024 года, сообщал Минфин в январе. В конце прошлого года Силуанов говорил, что сотрудники Минфина РФ первыми среди чиновников пересядут на Lada Aura. С этим автомобилем глава министерства ознакомился на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда министр тщательно осмотрел новинку, сел за руль и немного проехался. После теста Силуанов заявил, что Минфин готов пересесть на нее с иностранных служебных авто, и призвал остальных чиновников отказаться от водителей и пересесть за руль отечественных марок, чтобы эффективнее использовать ресурсы и быть ближе к народу. Модель Lara Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели - выше 2 миллионов рублей.
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, экономика
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов, Экономика
"Отличный автомобиль": Минфин получил новую партию Lada Aura
Силуанов сообщил, что Минфин получил новую партию автомобилей Lada Aura
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минфин России получил новую партию автомобилей Lada Aura: отличный автомобиль, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Кстати говоря, мы сейчас говорим, что у всех задача стоит, чтобы чиновники пересели на отечественные автомобили. Хочу сказать, что в министерство финансов сегодня прибыла новая партия Lada Aura, не путать с Aurus", - сказал он, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ.
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"Кстати, отличный автомобиль, не хуже, чем Ford или даже BMW "пятерка", и кто ездят, рекомендуют. Но это автомобиль бизнес класса не для водителя, а для пассажира", - отметил он.
Минфин РФ рассчитывал получить пять автомобилей Lada Aura для своих сотрудников в первом квартале 2024 года, сообщал Минфин в январе.
В конце прошлого года Силуанов говорил, что сотрудники Минфина РФ первыми среди чиновников пересядут на Lada Aura. С этим автомобилем глава министерства ознакомился на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда министр тщательно осмотрел новинку, сел за руль и немного проехался.
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После теста Силуанов заявил, что Минфин готов пересесть на нее с иностранных служебных авто, и призвал остальных чиновников отказаться от водителей и пересесть за руль отечественных марок, чтобы эффективнее использовать ресурсы и быть ближе к народу.
Модель Lara Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели - выше 2 миллионов рублей.
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