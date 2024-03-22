https://ria.ru/20240322/avtomobili-1934933508.html

Четыре автомобиля отправили в зону СВО магаданские энергетики

Четыре автомобиля отправили в зону СВО магаданские энергетики - РИА Новости, 22.03.2024

Четыре автомобиля отправили в зону СВО магаданские энергетики

Сотрудники компании "Магаданэнерго" передали волонтерам четыре автомобиля для отправки в зону специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:22

2024-03-22T14:22

2024-03-22T14:23

надежные люди

магаданэнерго

боевое братство

сво

гуманитарная помощь

благотворительность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934930917_0:172:1280:892_1920x0_80_0_0_ba62cd97a933789565d6ad927d46c99f.jpg

МАГАДАН, 21 мар — РИА Новости. Сотрудники компании "Магаданэнерго" передали волонтерам четыре автомобиля для отправки в зону специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Четыре автомобиля компания "Магаданэнерго" передала "Боевому братству" для отправки на переднюю линию нашим бойцам. Дорога неблизкая. Думаю, в течение двух месяцев мы сделаем видео- и фотоотчет передачи машин на передовую по мере выхода ребят на связь. Хочу сказать, что компания "Магаданэнерго" все время помогает магаданцам, кто находится на линии соприкосновения, своим мобилизованным, которые ушли воевать с предприятия. Это пример для многих компаний", - написал Козлов. Он добавил, что магаданское отделение "Боевого братства" с начала СВО приобрело и отправило уже больше 20 автомобилей колымским бойцам.

https://ria.ru/20240319/avtomobili-1934251842.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

магаданэнерго, боевое братство, сво, гуманитарная помощь, благотворительность