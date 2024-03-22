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Четыре автомобиля отправили в зону СВО магаданские энергетики - РИА Новости, 22.03.2024
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14:22 22.03.2024 (обновлено: 14:23 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/avtomobili-1934933508.html
Четыре автомобиля отправили в зону СВО магаданские энергетики
Четыре автомобиля отправили в зону СВО магаданские энергетики - РИА Новости, 22.03.2024
Четыре автомобиля отправили в зону СВО магаданские энергетики
Сотрудники компании "Магаданэнерго" передали волонтерам четыре автомобиля для отправки в зону специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:22
2024-03-22T14:23
надежные люди
магаданэнерго
боевое братство
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
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МАГАДАН, 21 мар — РИА Новости. Сотрудники компании "Магаданэнерго" передали волонтерам четыре автомобиля для отправки в зону специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Четыре автомобиля компания "Магаданэнерго" передала "Боевому братству" для отправки на переднюю линию нашим бойцам. Дорога неблизкая. Думаю, в течение двух месяцев мы сделаем видео- и фотоотчет передачи машин на передовую по мере выхода ребят на связь. Хочу сказать, что компания "Магаданэнерго" все время помогает магаданцам, кто находится на линии соприкосновения, своим мобилизованным, которые ушли воевать с предприятия. Это пример для многих компаний", - написал Козлов. Он добавил, что магаданское отделение "Боевого братства" с начала СВО приобрело и отправило уже больше 20 автомобилей колымским бойцам.
https://ria.ru/20240319/avtomobili-1934251842.html
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магаданэнерго, боевое братство, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Магаданэнерго, Боевое братство, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Четыре автомобиля отправили в зону СВО магаданские энергетики

© Фото : Эдуард КоZлоV/TelegramЧетыре автомобиля отправили в зону СВО магаданские энергетики
Четыре автомобиля отправили в зону СВО магаданские энергетики - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : Эдуард КоZлоV/Telegram
Четыре автомобиля отправили в зону СВО магаданские энергетики
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 21 мар — РИА Новости. Сотрудники компании "Магаданэнерго" передали волонтерам четыре автомобиля для отправки в зону специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения "Боевое братство" Эдуард Козлов.
"Четыре автомобиля компания "Магаданэнерго" передала "Боевому братству" для отправки на переднюю линию нашим бойцам. Дорога неблизкая. Думаю, в течение двух месяцев мы сделаем видео- и фотоотчет передачи машин на передовую по мере выхода ребят на связь. Хочу сказать, что компания "Магаданэнерго" все время помогает магаданцам, кто находится на линии соприкосновения, своим мобилизованным, которые ушли воевать с предприятия. Это пример для многих компаний", - написал Козлов.
Он добавил, что магаданское отделение "Боевого братства" с начала СВО приобрело и отправило уже больше 20 автомобилей колымским бойцам.
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Надежные людиМагаданэнергоБоевое братствоСВОГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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