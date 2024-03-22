https://ria.ru/20240322/avtomobili-1934933508.html
Четыре автомобиля отправили в зону СВО магаданские энергетики
Четыре автомобиля отправили в зону СВО магаданские энергетики - РИА Новости, 22.03.2024
Четыре автомобиля отправили в зону СВО магаданские энергетики
Сотрудники компании "Магаданэнерго" передали волонтерам четыре автомобиля для отправки в зону специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:22
2024-03-22T14:22
2024-03-22T14:23
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сво
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МАГАДАН, 21 мар — РИА Новости. Сотрудники компании "Магаданэнерго" передали волонтерам четыре автомобиля для отправки в зону специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Четыре автомобиля компания "Магаданэнерго" передала "Боевому братству" для отправки на переднюю линию нашим бойцам. Дорога неблизкая. Думаю, в течение двух месяцев мы сделаем видео- и фотоотчет передачи машин на передовую по мере выхода ребят на связь. Хочу сказать, что компания "Магаданэнерго" все время помогает магаданцам, кто находится на линии соприкосновения, своим мобилизованным, которые ушли воевать с предприятия. Это пример для многих компаний", - написал Козлов. Он добавил, что магаданское отделение "Боевого братства" с начала СВО приобрело и отправило уже больше 20 автомобилей колымским бойцам.
https://ria.ru/20240319/avtomobili-1934251842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданэнерго, боевое братство, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Магаданэнерго, Боевое братство, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность