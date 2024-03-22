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МИД Австрии назвал теракт в "Крокусе" шокирующим

МИД Австрии назвал теракт в "Крокусе" шокирующим - РИА Новости, 22.03.2024

МИД Австрии назвал теракт в "Крокусе" шокирующим

МИД Австрии заявил, что "шокирован ужасными новостями" из Москвы, выразил соболезнование семьям погибших, и заверил, что находится в постоянном контакте с... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:46

2024-03-22T23:46

2024-03-22T23:52

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

в мире

австрия

россия

крокус

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ВЕНА, 22 мар - РИА Новости. МИД Австрии заявил, что "шокирован ужасными новостями" из Москвы, выразил соболезнование семьям погибших, и заверил, что находится в постоянном контакте с посольством республики в России, следит за развитием событий."Мы шокированы ужасными новостями о нападении на концертный зал в Москве. Наши мысли - с семьями погибших, и мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы находимся в постоянном контакте с посольством Австрии в Москве и внимательно следим за развитием событий", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МИД Австрии в соцсети Х.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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происшествия, в мире, австрия, россия, крокус