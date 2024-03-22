https://ria.ru/20240322/avstriya-1935030274.html
МИД Австрии не видит смысла в дальнейшей высылке российских дипломатов
МИД Австрии не видит смысла в дальнейшей высылке российских дипломатов - РИА Новости, 22.03.2024
МИД Австрии не видит смысла в дальнейшей высылке российских дипломатов
Высылать из Австрии еще большее количество российских дипломатов не имеет смысла, с февраля 2020 года число сотрудников посольств на двусторонней основе уже... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T19:40
2024-03-22T19:40
2024-03-22T19:40
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ВЕНА, 22 мар - РИА Новости. Высылать из Австрии еще большее количество российских дипломатов не имеет смысла, с февраля 2020 года число сотрудников посольств на двусторонней основе уже сокращено на 15%, заявил глава МИД республики Александер Шалленберг на заседании Комитета по иностранным делам Национального совета (нижняя палата Федерального собрания, парламента республики). Как отмечается в протоколе австрийского парламента по итогам заседания, вопрос "о повторяющихся сообщениях о шпионской деятельности России в Австрии" в ходе мероприятия министру задал член парламента от партии NEOS Хенрике Брандштеттер. "Высылать из Австрии больше сотрудников российских посольств не имеет смысла. В конце концов, многие российские дипломаты аккредитованы при международных организациях. Кроме того, с февраля 2020 года число сотрудников посольств уже сокращено на 15% на двусторонней основе", - приводятся слова Шалленберга в протоколе. Как сообщалось ранее, в марте МИД Австрии решил объявить двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата. В МИД РФ РИА Новости позже сообщили, что российская сторона ответит на высылку.
https://ria.ru/20240216/avstriya-1927874497.html
https://ria.ru/20240314/avstriya-1932946032.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австрия, россия, в мире, мид австрии, александер шалленберг
Австрия, Россия, В мире, МИД Австрии, Александер Шалленберг
МИД Австрии не видит смысла в дальнейшей высылке российских дипломатов
Шалленберг: высылать из Австрии российских дипломатов больше не имеет смысла
ВЕНА, 22 мар - РИА Новости. Высылать из Австрии еще большее количество российских дипломатов не имеет смысла, с февраля 2020 года число сотрудников посольств на двусторонней основе уже сокращено на 15%, заявил глава МИД республики Александер Шалленберг на заседании Комитета по иностранным делам Национального совета (нижняя палата Федерального собрания, парламента республики).
Как отмечается в протоколе австрийского парламента по итогам заседания, вопрос "о повторяющихся сообщениях о шпионской деятельности России
в Австрии" в ходе мероприятия министру задал член парламента от партии NEOS Хенрике Брандштеттер.
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"Высылать из Австрии больше сотрудников российских посольств не имеет смысла. В конце концов, многие российские дипломаты аккредитованы при международных организациях. Кроме того, с февраля 2020 года число сотрудников посольств уже сокращено на 15% на двусторонней основе", - приводятся слова Шалленберга в протоколе.
Как сообщалось ранее, в марте МИД Австрии решил объявить двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата. В МИД РФ РИА Новости позже сообщили, что российская сторона ответит на высылку.
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