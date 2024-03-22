https://ria.ru/20240322/avstriya-1935030274.html

МИД Австрии не видит смысла в дальнейшей высылке российских дипломатов

МИД Австрии не видит смысла в дальнейшей высылке российских дипломатов - РИА Новости, 22.03.2024

МИД Австрии не видит смысла в дальнейшей высылке российских дипломатов

Высылать из Австрии еще большее количество российских дипломатов не имеет смысла, с февраля 2020 года число сотрудников посольств на двусторонней основе уже... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T19:40

2024-03-22T19:40

2024-03-22T19:40

австрия

россия

в мире

мид австрии

александер шалленберг

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ВЕНА, 22 мар - РИА Новости. Высылать из Австрии еще большее количество российских дипломатов не имеет смысла, с февраля 2020 года число сотрудников посольств на двусторонней основе уже сокращено на 15%, заявил глава МИД республики Александер Шалленберг на заседании Комитета по иностранным делам Национального совета (нижняя палата Федерального собрания, парламента республики). Как отмечается в протоколе австрийского парламента по итогам заседания, вопрос "о повторяющихся сообщениях о шпионской деятельности России в Австрии" в ходе мероприятия министру задал член парламента от партии NEOS Хенрике Брандштеттер. "Высылать из Австрии больше сотрудников российских посольств не имеет смысла. В конце концов, многие российские дипломаты аккредитованы при международных организациях. Кроме того, с февраля 2020 года число сотрудников посольств уже сокращено на 15% на двусторонней основе", - приводятся слова Шалленберга в протоколе. Как сообщалось ранее, в марте МИД Австрии решил объявить двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата. В МИД РФ РИА Новости позже сообщили, что российская сторона ответит на высылку.

https://ria.ru/20240216/avstriya-1927874497.html

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Кирилл Волков

австрия, россия, в мире, мид австрии, александер шалленберг