https://ria.ru/20240322/avdeevka-1934997429.html

Жители Авдеевки рассказали, почему не уезжают из разрушенного города

Жители Авдеевки рассказали, почему не уезжают из разрушенного города - РИА Новости, 22.03.2024

Жители Авдеевки рассказали, почему не уезжают из разрушенного города

Жители освобожденной российскими войсками Авдеевки (пригород Донецка) не хотят уезжать из своих домов, несмотря на то, что город был разрушен в результате... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T17:29

2024-03-22T17:29

2024-03-22T17:58

специальная военная операция на украине

безопасность

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авдеевка

россия

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АВДЕЕВКА (ДНР), 22 мар - РИА Новости. Жители освобожденной российскими войсками Авдеевки (пригород Донецка) не хотят уезжать из своих домов, несмотря на то, что город был разрушен в результате обстрелов ВСУ, даже при таких тяжелых условиях жизни Авдеевка - это их родина, заявили РИА Новости горожане. "Никуда не уезжала, всю войну тут. Два раза засыпало нас в подвале. Второй раз еле вылезли. Они засыпают нас и думают, что мы мертвые. А мы как черви выползаем", - сказала РИА Новости местная жительница по имени Галина. Она добавила, что ей 51 год. Несмотря на трудные условия жизни в городе, уезжать она не собирается. "Квартиры нет, ничего нет. В чем стою, то у меня и осталось. Тяжело, конечно, но мы здесь. Некуда нам ехать. Куда мы должны уезжать? Это наш город. Почему я из этого города должна уезжать куда-то?" - ответила Галина на вопрос, почему она не уезжает из Авдеевки. С ней согласен мужчина средних лет по имени Алексей. "Не могу. И куда? В Германию, туда? В Донецк и Ясиноватую - никак. А в эти умани (Умань - город в центральной Украине - ред.) - это не мое, нет. Я дома. Там чужое все, а тут я у себя. Как будет, так будет", - сказал он. По его словам, жизнь в Авдеевке сейчас постепенно становится лучше. "Спокойнее уже стало в городе, смелее мы бегаем. Не так (как раньше - ред.), от подъезда к подъезду - за водой и - шмыг! - назад", - отметил он. По разным данным, в городе остается от одной до двух тысяч мирных жителей. Большинство из них живут за счет гуманитарной помощи, которую привозят в город российские волонтерские организации и власти ДНР, которые организовали бесперебойную доставку и распределение помощи. Зампред правительства ДНР Артем Крамаренко рассказал РИА Новости о своей рабочей поездке в Авдеевку по поручению главы ДНР Дениса Пушилина. "В ходе визита были определены задачи по оказанию целевой гуманитарной помощи жителям. В данный момент прилагаем усилия и проводим работу по доставке продуктов для горожан", - подчеркнул Крамаренко. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Минобороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.

https://ria.ru/20240215/avdeevka-1927653743.html

https://ria.ru/20240306/avdeevka-1931179824.html

https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929147657.html

донецкая народная республика

авдеевка

россия

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"Я дома" – житель Авдеевки о том, почему не уезжает из разрушенного города Жители освобожденной российскими войсками Авдеевки (пригород Донецка) не хотят уезжать из своих домов, несмотря на то, что город был разрушен в результате обстрелов ВСУ, даже при таких тяжелых условиях жизни Авдеевка - это их родина, заявили РИА Новости горожане. 2024-03-22T17:29 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, авдеевка, россия