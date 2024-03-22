В Совфеде призвали усилить атаки на украинский ТЭК
Джабаров призвал усиливать атаки на топливно-энергетический комплекс Украины
© Кадр видео из соцсетейКадры пожара после ударов по ДнепроГЭС
© Кадр видео из соцсетей
Кадры пожара после ударов по ДнепроГЭС
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. России необходимо усилить атаки на топливно-энергетический комплекс Украины и её объекты стратегического значения, заявил РИА Новости первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
США призвали Киев не наносить удары по российским объектам ТЭК, так как это может привести к росту мировых цен на энергоресурсы и спровоцировать ответные меры, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Украинские дроны с начала месяца атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
Украинская энергосистема в ночь на пятницу подверглась самой масштабной атаке за последнее время, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах страны, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.
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"Я думаю, нам надо усиливать атаки на топливно-энергетический комплекс Украины, объекты стратегического значения. За исключением мирных граждан, против них мы не воюем", - сказал Джабаров.
Сенатор также заявил, что не считает, что для Украины может последовать наказание со стороны США в случае продолжения ударов по территории России, так как в США "разные интересы разных групп"
"Я думаю, что Вашингтон показал себя стоящим в стороне бизнесменом, потому что им главное - получить свою прибыль. Украина может и не послушать, не уверен, что она послушает. Спорная ситуация - ...это предупреждение (для Украины - ред.)", - добавил парламентарий.