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В Совфеде призвали усилить атаки на украинский ТЭК - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/ataki-1934928569.html
В Совфеде призвали усилить атаки на украинский ТЭК
В Совфеде призвали усилить атаки на украинский ТЭК - РИА Новости, 22.03.2024
В Совфеде призвали усилить атаки на украинский ТЭК
России необходимо усилить атаки на топливно-энергетический комплекс Украины и её объекты стратегического значения, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:09
2024-03-22T14:09
специальная военная операция на украине
украина
владимир джабаров
россия
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. России необходимо усилить атаки на топливно-энергетический комплекс Украины и её объекты стратегического значения, заявил РИА Новости первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. США призвали Киев не наносить удары по российским объектам ТЭК, так как это может привести к росту мировых цен на энергоресурсы и спровоцировать ответные меры, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Украинские дроны с начала месяца атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Украинская энергосистема в ночь на пятницу подверглась самой масштабной атаке за последнее время, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах страны, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. "Я думаю, нам надо усиливать атаки на топливно-энергетический комплекс Украины, объекты стратегического значения. За исключением мирных граждан, против них мы не воюем", - сказал Джабаров. Сенатор также заявил, что не считает, что для Украины может последовать наказание со стороны США в случае продолжения ударов по территории России, так как в США "разные интересы разных групп" "Я думаю, что Вашингтон показал себя стоящим в стороне бизнесменом, потому что им главное - получить свою прибыль. Украина может и не послушать, не уверен, что она послушает. Спорная ситуация - ...это предупреждение (для Украины - ред.)", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20240322/udar-1934870822.html
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украина, владимир джабаров, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Джабаров, Россия, В мире
В Совфеде призвали усилить атаки на украинский ТЭК

Джабаров призвал усиливать атаки на топливно-энергетический комплекс Украины

© Кадр видео из соцсетейКадры пожара после ударов по ДнепроГЭС
Кадры пожара после ударов по ДнепроГЭС
© Кадр видео из соцсетей
Кадры пожара после ударов по ДнепроГЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. России необходимо усилить атаки на топливно-энергетический комплекс Украины и её объекты стратегического значения, заявил РИА Новости первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
США призвали Киев не наносить удары по российским объектам ТЭК, так как это может привести к росту мировых цен на энергоресурсы и спровоцировать ответные меры, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Украинские дроны с начала месяца атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
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Украинская энергосистема в ночь на пятницу подверглась самой масштабной атаке за последнее время, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах страны, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.
«
"Я думаю, нам надо усиливать атаки на топливно-энергетический комплекс Украины, объекты стратегического значения. За исключением мирных граждан, против них мы не воюем", - сказал Джабаров.
Сенатор также заявил, что не считает, что для Украины может последовать наказание со стороны США в случае продолжения ударов по территории России, так как в США "разные интересы разных групп"
"Я думаю, что Вашингтон показал себя стоящим в стороне бизнесменом, потому что им главное - получить свою прибыль. Украина может и не послушать, не уверен, что она послушает. Спорная ситуация - ...это предупреждение (для Украины - ред.)", - добавил парламентарий.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ДжабаровРоссияВ мире
 
 
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