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США испугались роста цен на нефть из-за атак ВСУ на Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:46 22.03.2024 (обновлено: 12:41 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/ataki-1934844713.html
США испугались роста цен на нефть из-за атак ВСУ на Россию, пишут СМИ
США испугались роста цен на нефть из-за атак ВСУ на Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2024
США испугались роста цен на нефть из-за атак ВСУ на Россию, пишут СМИ
США призвали Киев не наносить удары по российским объектам ТЭК, так как это может привести к росту мировых цен на энергоресурсы, пишет Financial Times со... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T08:46
2024-03-22T12:41
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. США призвали Киев не наносить удары по российским объектам ТЭК, так как это может привести к росту мировых цен на энергоресурсы, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники."США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры", — говорится в публикации. Предупреждения со стороны США были адресованы высокопоставленным чиновникам Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. По словам одного из чиновников, Белый дом все больше разочаровывается "наглыми атаками" украинских дронов по нефтяным объектам на территории России. Вашингтон опасается, что Москва может предпринять ответные меры против энергетической инфраструктуры, на которую опирается Запад. &quot;Мы не поощряем и не позволяем осуществлять атаки внутри России&quot;, — приводит издание комментарий представителя Совета национальной безопасности Белого дома.Комментарии от ЦРУ, СБУ и ГУР издание не получило.Украинские дроны с начала месяца атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России констатировали, что Украина превратилась в страну-террориста.
https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html
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в мире, россия, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина
США испугались роста цен на нефть из-за атак ВСУ на Россию, пишут СМИ

FT: США запретили Украине атаковать энергообъекты в России из-за цен на нефть

© Фото : Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев/TelegramТушение возгорания резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края
Тушение возгорания резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев/Telegram
Тушение возгорания резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. США призвали Киев не наносить удары по российским объектам ТЭК, так как это может привести к росту мировых цен на энергоресурсы, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
"США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры", — говорится в публикации.
Оператор комплекса переработки нефти Евро+ Московского нефтеперерабатывающего завода - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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19 марта, 08:00
Предупреждения со стороны США были адресованы высокопоставленным чиновникам Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины.
По словам одного из чиновников, Белый дом все больше разочаровывается "наглыми атаками" украинских дронов по нефтяным объектам на территории России. Вашингтон опасается, что Москва может предпринять ответные меры против энергетической инфраструктуры, на которую опирается Запад.
«

"Мы не поощряем и не позволяем осуществлять атаки внутри России", — приводит издание комментарий представителя Совета национальной безопасности Белого дома.

Комментарии от ЦРУ, СБУ и ГУР издание не получило.
Украинские дроны с начала месяца атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
Власти России констатировали, что Украина превратилась в страну-террориста.
Президент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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