США испугались роста цен на нефть из-за атак ВСУ на Россию, пишут СМИ
FT: США запретили Украине атаковать энергообъекты в России из-за цен на нефть
© Фото : Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев/TelegramТушение возгорания резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края
Тушение возгорания резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. США призвали Киев не наносить удары по российским объектам ТЭК, так как это может привести к росту мировых цен на энергоресурсы, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
"США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры", — говорится в публикации.
Предупреждения со стороны США были адресованы высокопоставленным чиновникам Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины.
По словам одного из чиновников, Белый дом все больше разочаровывается "наглыми атаками" украинских дронов по нефтяным объектам на территории России. Вашингтон опасается, что Москва может предпринять ответные меры против энергетической инфраструктуры, на которую опирается Запад.
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"Мы не поощряем и не позволяем осуществлять атаки внутри России", — приводит издание комментарий представителя Совета национальной безопасности Белого дома.
Украинские дроны с начала месяца атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
Власти России констатировали, что Украина превратилась в страну-террориста.