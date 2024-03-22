https://ria.ru/20240322/ataki-1934844713.html

США испугались роста цен на нефть из-за атак ВСУ на Россию, пишут СМИ

США испугались роста цен на нефть из-за атак ВСУ на Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2024

США испугались роста цен на нефть из-за атак ВСУ на Россию, пишут СМИ

США призвали Киев не наносить удары по российским объектам ТЭК, так как это может привести к росту мировых цен на энергоресурсы, пишет Financial Times со... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T08:46

2024-03-22T08:46

2024-03-22T12:41

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. США призвали Киев не наносить удары по российским объектам ТЭК, так как это может привести к росту мировых цен на энергоресурсы, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники."США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры", — говорится в публикации. Предупреждения со стороны США были адресованы высокопоставленным чиновникам Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. По словам одного из чиновников, Белый дом все больше разочаровывается "наглыми атаками" украинских дронов по нефтяным объектам на территории России. Вашингтон опасается, что Москва может предпринять ответные меры против энергетической инфраструктуры, на которую опирается Запад. "Мы не поощряем и не позволяем осуществлять атаки внутри России", — приводит издание комментарий представителя Совета национальной безопасности Белого дома.Комментарии от ЦРУ, СБУ и ГУР издание не получило.Украинские дроны с начала месяца атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России констатировали, что Украина превратилась в страну-террориста.

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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