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По Днепрогэс нанесли восемь ударов, заявила генпрокуратура Украины - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:40 22.03.2024 (обновлено: 17:07 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/ataka-1934939475.html
По Днепрогэс нанесли восемь ударов, заявила генпрокуратура Украины
По Днепрогэс нанесли восемь ударов, заявила генпрокуратура Украины - РИА Новости, 22.03.2024
По Днепрогэс нанесли восемь ударов, заявила генпрокуратура Украины
Днепрогэс выведена из строя из-за значительных разрушений, по ней пришлось восемь ударов, сообщил в пятницу представитель офиса генпрокурора Украины Юрий... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:40
2024-03-22T17:07
специальная военная операция на украине
украина
запорожье
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Днепрогэс выведена из строя из-за значительных разрушений, по ней пришлось восемь ударов, сообщил в пятницу представитель офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов.Два взрыва прозвучали на Днепрогэс в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье утром в пятницу. По предварительным данным, один взрыв произошел в машинном зале Днепрогэс-2, второй - на железнодорожных путях на гребне плотины. Сама плотина не пострадала. Кроме того, украинские СМИ сообщили в пятницу о "самой масштабной" за последнее время атаке по энергосистеме страны. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов."Сегодня Запорожье было под самой массовой атакой - только в саму ГЭС попали восемь раз, то есть восемь ракет, которые попали в этот чрезвычайно важный для Украины объект, который содержит не только энергетическую мощную составляющую, но и выполняет другие функции... Сейчас, насколько я знаю, ...объект действительно выведен из строя", - приводит слова Белоусова украинское агентство УНН.Он добавил, что поражения на объекте очень значительные.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html
https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html
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украина, запорожье, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожье, В мире, Вооруженные силы РФ
По Днепрогэс нанесли восемь ударов, заявила генпрокуратура Украины

ГП Украины: по Днепрогэс нанесли восемь ударов, станция вышла из строя

© Фото : соцсетиПожар после удара по ДнепроГЭС
Пожар после удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : соцсети
Пожар после удара по ДнепроГЭС
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Днепрогэс выведена из строя из-за значительных разрушений, по ней пришлось восемь ударов, сообщил в пятницу представитель офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов.
Два взрыва прозвучали на Днепрогэс в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье утром в пятницу. По предварительным данным, один взрыв произошел в машинном зале Днепрогэс-2, второй - на железнодорожных путях на гребне плотины. Сама плотина не пострадала. Кроме того, украинские СМИ сообщили в пятницу о "самой масштабной" за последнее время атаке по энергосистеме страны. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов.
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"Сегодня Запорожье было под самой массовой атакой - только в саму ГЭС попали восемь раз, то есть восемь ракет, которые попали в этот чрезвычайно важный для Украины объект, который содержит не только энергетическую мощную составляющую, но и выполняет другие функции... Сейчас, насколько я знаю, ...объект действительно выведен из строя", - приводит слова Белоусова украинское агентство УНН.
Он добавил, что поражения на объекте очень значительные.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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