По Днепрогэс нанесли восемь ударов, заявила генпрокуратура Украины
ГП Украины: по Днепрогэс нанесли восемь ударов, станция вышла из строя
© Фото : соцсетиПожар после удара по ДнепроГЭС
© Фото : соцсети
Пожар после удара по ДнепроГЭС
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Днепрогэс выведена из строя из-за значительных разрушений, по ней пришлось восемь ударов, сообщил в пятницу представитель офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов.
Два взрыва прозвучали на Днепрогэс в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье утром в пятницу. По предварительным данным, один взрыв произошел в машинном зале Днепрогэс-2, второй - на железнодорожных путях на гребне плотины. Сама плотина не пострадала. Кроме того, украинские СМИ сообщили в пятницу о "самой масштабной" за последнее время атаке по энергосистеме страны. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов.
"Сегодня Запорожье было под самой массовой атакой - только в саму ГЭС попали восемь раз, то есть восемь ракет, которые попали в этот чрезвычайно важный для Украины объект, который содержит не только энергетическую мощную составляющую, но и выполняет другие функции... Сейчас, насколько я знаю, ...объект действительно выведен из строя", - приводит слова Белоусова украинское агентство УНН.
Он добавил, что поражения на объекте очень значительные.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.