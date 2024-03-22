https://ria.ru/20240322/ataka-1934939475.html

По Днепрогэс нанесли восемь ударов, заявила генпрокуратура Украины

По Днепрогэс нанесли восемь ударов, заявила генпрокуратура Украины - РИА Новости, 22.03.2024

По Днепрогэс нанесли восемь ударов, заявила генпрокуратура Украины

Днепрогэс выведена из строя из-за значительных разрушений, по ней пришлось восемь ударов, сообщил в пятницу представитель офиса генпрокурора Украины Юрий... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:40

2024-03-22T14:40

2024-03-22T17:07

специальная военная операция на украине

украина

запорожье

в мире

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934854337_0:115:960:655_1920x0_80_0_0_86a56b6e55215e76df09a6c00e70b030.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Днепрогэс выведена из строя из-за значительных разрушений, по ней пришлось восемь ударов, сообщил в пятницу представитель офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов.Два взрыва прозвучали на Днепрогэс в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье утром в пятницу. По предварительным данным, один взрыв произошел в машинном зале Днепрогэс-2, второй - на железнодорожных путях на гребне плотины. Сама плотина не пострадала. Кроме того, украинские СМИ сообщили в пятницу о "самой масштабной" за последнее время атаке по энергосистеме страны. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов."Сегодня Запорожье было под самой массовой атакой - только в саму ГЭС попали восемь раз, то есть восемь ракет, которые попали в этот чрезвычайно важный для Украины объект, который содержит не только энергетическую мощную составляющую, но и выполняет другие функции... Сейчас, насколько я знаю, ...объект действительно выведен из строя", - приводит слова Белоусова украинское агентство УНН.Он добавил, что поражения на объекте очень значительные.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

украина

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, запорожье, в мире, вооруженные силы рф