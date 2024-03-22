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В Казани арестовали бывшего зампрокурора за взяточничество - РИА Новости, 22.03.2024
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19:05 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/arest-1935023670.html
В Казани арестовали бывшего зампрокурора за взяточничество
В Казани арестовали бывшего зампрокурора за взяточничество - РИА Новости, 22.03.2024
В Казани арестовали бывшего зампрокурора за взяточничество
Замоскворецкий суд столицы арестовал бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева по делу о взяточничестве до 21 мая, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T19:05
2024-03-22T19:05
казань
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общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы арестовал бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева по делу о взяточничестве до 21 мая, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Нафиева Г.С. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Срок ареста установлен до 21 мая. По данным суда, ему вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), иные подробности пока не разглашаются. По данным региональных СМИ, Нафиев, 14 лет отработавший заместителем прокурора Казани, подал в отставку в январе. Его отец Сайфихан Нафиев был с 1992 по 2000 год прокурором Татарстана, а после - председателем Конституционного суда республики.
https://ria.ru/20240322/vzyatka-1934969734.html
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казань, россия, общество
Казань, Россия, Общество
В Казани арестовали бывшего зампрокурора за взяточничество

Суд в Казани арестовал бывшего зампрокурора за взяточничество до 21 мая

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы арестовал бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева по делу о взяточничестве до 21 мая, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Нафиева Г.С. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
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Срок ареста установлен до 21 мая.
По данным суда, ему вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), иные подробности пока не разглашаются.
По данным региональных СМИ, Нафиев, 14 лет отработавший заместителем прокурора Казани, подал в отставку в январе. Его отец Сайфихан Нафиев был с 1992 по 2000 год прокурором Татарстана, а после - председателем Конституционного суда республики.
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