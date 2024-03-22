https://ria.ru/20240322/arest-1935023670.html

В Казани арестовали бывшего зампрокурора за взяточничество

В Казани арестовали бывшего зампрокурора за взяточничество - РИА Новости, 22.03.2024

В Казани арестовали бывшего зампрокурора за взяточничество

Замоскворецкий суд столицы арестовал бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева по делу о взяточничестве до 21 мая, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T19:05

2024-03-22T19:05

2024-03-22T19:05

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы арестовал бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева по делу о взяточничестве до 21 мая, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Нафиева Г.С. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Срок ареста установлен до 21 мая. По данным суда, ему вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), иные подробности пока не разглашаются. По данным региональных СМИ, Нафиев, 14 лет отработавший заместителем прокурора Казани, подал в отставку в январе. Его отец Сайфихан Нафиев был с 1992 по 2000 год прокурором Татарстана, а после - председателем Конституционного суда республики.

https://ria.ru/20240322/vzyatka-1934969734.html

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казань, россия, общество